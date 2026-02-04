獨家／成吉思汗柔術選手 爆隱匿資歷「虐菜」釀2人骨折

記者陳昭文 / 台北報導

1月24、25日登場的柔術錦標賽爆出暴力爭議，一名選手在賽事中鎖骨骨折，另外一名選手手肘被壓斷，在場目擊者控訴，代表成吉思汗健身房出賽的李姓選手，用出不合規定的手段，導致對手接連受傷，甚至事後一查，本該是初級者參加的白帶賽事，這名李姓選手卻是隱匿黑帶量級資歷降級參賽，目前這名選手的冠軍已經被撤銷。對此，成吉思汗健身房以及這名當事選手，截稿前都沒有回應。

代表成吉思汗健身房出賽的李姓選手，在賽場上拋摔對手。

身材壯碩的選手利用體型優勢，將對手直接抱起來使出絕招正後拋摔，看起來真的好痛，被摔的選手馬上站起身繼續比賽，但這時他的鎖骨已經骨折，最後輸了比賽。

同一名選手穿著黑色柔道服，一個過肩摔將對方大力壓制在地，儘管對方掙扎起身，卻再度被壓制，白衣選手這時手部也骨折了。另外一場比賽雙方火藥味更重，在場上推擠拉扯。

另一場比賽，李姓選手大力壓制對手。

1月24、25日連續兩天由亞洲運動柔術聯盟舉辦的錦標賽，李姓選手勢不可擋，最後奪得冠軍。不過看看他的對手們，身上都是傷，季、亞軍選手一個手部骨折、一個鎖骨斷了，還有另外一個人眼睛差點被戳瞎，讓觀賽者氣得控訴，這冠軍贏得不光彩。

目擊者：「然後就把對手…就是做一些比較不合規的動作，（選手）主動坐下來不讓他（李姓選手）摔，然後他就開始做巴頭，甚至手伸出去的時候，手指是直接會…可能戳到對方眼睛」。

觀賽者控訴，李姓選手冠軍贏得不光彩。

穿著橘色上衣開心比讚，李姓選手代表館長的健身房「成吉思汗」出賽最後奪冠。不但出身新北市一所高中的角力校隊，109年全中運還參賽奪得銀牌；被控明明就是黑帶量級，卻報名初學者白帶比賽。

目擊者：「（李姓選手）用很大的力量去把他（對手）往下壓，結果手肘就撐斷了，那當下也是送救護車，聽說是有被開刀。」

在柔術錦標賽過後，有數名選手受傷。

對此，致電成吉思汗以及這名李姓選手都沒有回應。根據了解，該項賽事冠軍並無獎金，且主辦方對於資格審查採選審自由心證；事件爆發後李姓選手的冠軍資格也被除名。代表健身房參賽可能是為了爭取獎盃榮耀，有助於招攬生意，但是否違背運動家精神，觀賽者們心中自有定數。

