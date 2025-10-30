獨家》《我們六個》林作逸痛訴失明母犧牲 牢記教誨：手心向下
《我們六個》近期在Netflix上演，劇中6個孩子在小小年紀面對經歷躲債、喪母、分送到育幼院，終於在逆境中長大成人，其中兩個兒子林作逸、林作賢更是為人師表，他們牢記母親生前教誨「知識就是力量」、「成為手心向下的人」，是孩子們沒有走上歪路的精神支柱。劇中人物原型、現任國小學輔主任林作逸，是當年受害者郭富美的兒子，他在《中時新聞網》專訪中，回憶起母親當年的恩情與委屈，點滴歷歷在目。
在台東地區算是望族出身的郭富美，原本是老師，因視神經萎縮而失明，但對子女的愛也從未改變，在林作逸的心中，媽媽是慈母、也是嚴母，「我媽媽常說，不要以為我眼睛看不到，但我都知道你在做什麼」。回憶與母親的點滴，林作逸直說，「一聞到香腸和蒸蛋的香味我就會想到媽媽」、「媽媽電鍋蒸飯的時候，上一層就是放香腸，香腸的油滴到飯上就很好吃，記憶很深刻」。
為了家庭，林作逸看到母親的犧牲和委屈，讓他萬般不捨，「我媽是為了成全這個家，成全有人照顧這個孩子，希望有人可以幫助爸爸的事業，所以是因為這樣的關係而成全」，但他當年無法接受其他親戚的默許，為母親抱不平，「我小時候很生氣，真的，我還跟他們嗆聲過說，你們怎麼會是我們的親戚，我們算親戚嗎？那我想到這個就很難過，很生氣」、「他們都知道這些事情，而且願意讓它發生，願意接納這個女生，你覺得，我覺得我媽媽真的太可憐了，她要跟這一大群人這樣子，她就只是因為眼睛看不到」。
面對家庭驟變時，林作逸才14歲，他從調皮搗蛋的個性瞬間長大，知道自己要成為有肩膀的二哥，「知識就是力量」、「要成為手心向下的人」、「要懂得珍惜與感恩」謹記母親的教悔，6個兄弟姊妹陸續從困境中成長茁壯，他和哥哥也為人師表、作育英才，但有些話卻再也來不及對母親說出口：「我曾經想過，就是我媽媽如果現在還在的時候，那她看到我這樣努力地過生活，然後有一些成就這樣，我覺得她會很開心，這是我很大的遺憾，我希望她可以親自看到。」
