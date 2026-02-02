【獨家】我國首位「中配立委」上任 即將監管八萬警察大軍

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨備位立委李貞秀將於明（3）日宣誓就職，確定將成為歷來首位中籍配偶立法委員。根據本警政時報獨家掌握資訊，李貞秀將進入立院內政委員會，屆時將審議包括八萬警察人員、消防、海巡及移民署等官署在內的重要預算並質詢、調閱相關資料。

李貞秀明天宣示就職時，將親自說明自己已向中方提交相關申請。（記者翻攝）

由於民眾黨內6名不分區立委因2年條款辭職，中選會公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委，明（3）日將宣誓就職。民眾黨主席黃國昌今（2）日一早召集開會討論優先法案，並聲援被內政部長劉世芳所高度關注的李貞秀。

民眾黨立院黨團表示，該黨6位新任立委今天已經正式接下中選會發布的當選證書，按照現行制度，李貞秀確實已經符合入籍台灣10年以上的參政要件，無庸置疑。

知情人士透露，李貞秀已按照台灣規範，到中國申請放棄國籍，對於自己擔任公職引發的國籍爭議十分有信心，明天宣示就職時，將親自說明自己已向中方提交相關申請。

由於內政委員會可審議內政部、陸委會及海委會等部會預算，並可對這些部會質詢、調閱相關資料。綠營因此持續質疑她尚未放棄中國籍，未來調閱資料與質詢官員將會有國安問題，甚至傳出竟然有匿名官員放話李貞秀「可能涉及洩密」，相關主張遭到藍、白陣營的一致譴責。

