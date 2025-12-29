獨家／「我是總經理！」 婦闖喜來登飯店17F貴賓廳遭逮

記者凌毓鈞、徐兆緯／台北報導

台北一名女子冒充喜來登飯店的總經理想要闖入17樓的貴賓廳，結果遭員工攔阻，她就在飯店大鬧還執意不走，嚇壞不少入住旅客。警方獲報到場，發現她不是總經理也不是房客，卻故意藉端滋擾，依社維法送辦。

一名女子冒充總經理，想闖入17樓的貴賓廳。

員警：「妳有沒有經過同意進來？回答我有沒有？」

女子：「有啊。」

員警：「妳們有同意嗎？都沒有同意，小姐，都沒有同意。」

不是房客卻闖進喜來登飯店，女子情緒激動，鬧到警方都到場。

女子自稱是飯店老闆。

女子：「我為什麼不能進來，我是老闆。」

員警：「妳不是這邊的老闆。」

女子：「這裡是。」

員警：「妳不是這邊老闆。」

在飯店內大鬧還自稱是老闆，想要趁機混進去下場就是。

員警依社維法要求鬧事女子離開。

員警：「依照社會秩序維護法，我現場要請妳離開現場。」

記者現場說明。

記者凌毓鈞、徐兆緯：「飯店的一樓大廳是屬於開放式的空間，沒想到這名女子是直接闖上去，假裝成房客到17樓的貴賓廳，最後被警方逮捕。」

女子假冒總經理闖入喜來登飯店。

事發在台北中正區五星級的喜來登飯店，5到17樓是客房，必須要有房卡才能進入，陳姓女子自稱是喜來登飯店總經理，有訂房卻拿不出任何證明，但飯店人員查證後發現對方非房客又拒絕離去，只能報警處理，法官認為陳姓女子無正當理由藉端滋擾公司行號，因此判罰2千元。

非當事律師黃柏榮出面說明。

非當事律師黃柏榮：「在商業場所去搗亂，影響到他的經營或客戶的情況的部分，恐怕違犯社維法，最重可處拘留3日或是罰鍰1萬2千元。」

自稱是飯店總經理背後是否由其他目的相關單位持續釐清，所幸當下飯店人員及時攔阻，萬一衝進客房內失控亂攻擊，後果不敢設想。

