獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

「我殺了老婆」！李姓男子涉嫌持鈍器、利刃狠殺老婆，冷靜前往內壢派出所自首。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍、余瑞仁／桃園報導〕「我殺了老婆」！家住桃園市中壢區內壢地區的60歲李姓男子，昨(17)日上午9點許，騎著機車前往距離住家不到1公里的中壢警分局內壢派出所，並走進派出所表情冷靜向值班警員表示「我殺了老婆」，坦言自己犯下殺妻命案。警方聽完當場不敢大意，馬上派員前往他的公寓住所，發現其妻已慘死屋內，立即封鎖現場調查。

狠夫收押 供稱天氣變天心情差

桃園地檢署接獲中壢警分局通報後李男涉嫌殺死羅姓妻子(56歲)害配偶案件，旋即指派檢察官杜敏瑜偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李男及相關證人後，李男坦承上午8點許在中壢區住處殺害羅姓妻子，因涉刑法殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，於昨晚向桃園地方法院聲請羈押，嗣於今日經桃園地方法院裁定羈押。

廣告 廣告

據了解，任職電子工廠的李男甫於上個月退休，一早在同住女兒出門後，突然用雙手掐住妻子的脖子，接著又手持鐵槌猛打妻子的頭部，以及拿刀具砍殺妻子，對於為何殺害妻子？李男除了表示自己昨日起床時見天氣變天，覺得心情不好，並無其他動機。

鄰居不解表示，李男並無家暴記錄，也無精神科就醫相關記錄，李男和妻子相處也完全沒有異樣，妻子也沒做對不起他的事，沒想到竟發生如此家庭悲劇，實在令人匪夷所思。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

玉山八通關山難！ 保七刑大隊長張益誠驚傳登山死亡

