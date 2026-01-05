獨家／「戰利品」還沒上機先bye！ 韓國買「無線電棒捲」禁運

有民眾分享日前在韓國買了一款無線電棒捲，登機前卻被地勤告知不可帶上機，當場被丟掉。（示意圖／東森新聞）





有民眾分享，日前在韓國買了一款無線電捲棒，登機前卻被地勤告知不可帶上機，當場被丟掉。其實日本、韓國早已祭出新規：電捲棒、離子夾等美髮電器，因內含鋰電池，如果是無線款、電池又不可拆，全面禁止手提和託運，等於不能帶出國；就算電池可拆卸，登機前也要拆下，改為隨身攜帶。



當事民眾 Emma：「買了、花錢了，然後在機場欲哭無淚，只能看著地勤把那個東西丟掉。」







花了錢買電捲棒，本想帶回國，沒想到還沒上機，直接掰掰。



當事民眾 Emma：「（地勤說）請問你有這個東西嗎？我就看一下，想說：『這不是我的電棒捲嗎？』我就說有耶、在行李箱裡面，他說那要拿出來喔。」



民眾當時在韓國買的，就是這支橘色無線電捲棒，價格近一千，當場被丟。事實上，為了飛航安全，日本早就祭出新規：電捲棒、離子夾若是插插頭的插電款式，手提、託運都 OK；但如果是無線設計、電池不能拆的款式，全面禁止手提和託運，等於不能帶出國。韓國隨後也跟進，不少旅客到機場才發現踩雷。若是鋰電池可拆卸的款式，也要記得登機前拆掉並隨身攜帶，這樣就沒問題。



出國玩的時候，像這種無線電捲棒、離子夾，只要內含不可拆卸鋰電池，都不能帶上飛機。除此之外，專家也提醒，手持電風扇只要內含鉛酸電池，無論是隨身攜帶還是託運，都禁止上飛機。



手持風扇也別大意，翻過來看標籤：有標示鋰電池，可手提；若是鉛酸電池，則是手提、託運通通不行；至於沒標明清楚的產品也 NG，有機率被海關丟掉。



旅遊專家曾禹傑：「（無線電捲棒）內建的不可拆卸鋰電池，瓦時數比較高，在高空壓力與溫度變化下，有過熱、起火，甚至爆炸危險。」



無論是無線美髮電器還是手持電扇，民眾出國前，得看清楚航空公司規定，不然花錢買的心頭好，才沒用幾天就沒辦法跟著回家，先在機場被迫退場。





