獨家／戰爭還上班上課？催淚實況曝 烏克蘭人：不能連生活都被敵軍奪走

記者張雅筑／台灣－烏克蘭報導

烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵已長達3年10個月，空襲警報雖成日常，但街頭依舊能見到運行的公車與開門營業的超市。對當地人而言，在戰火中守住工作、維持生活秩序，不只是為了經濟動能，更是一種對侵略者的無聲抵抗——拒絕讓恐懼奪走平凡的日常，這便是最堅韌的社會韌性。（圖／Andrii Pylypenko授權提供）

日前台北市議員苗博雅在直播中探討「全民國防」與「社會韌性」時，以俄烏戰爭為例，她表示：「為了維持國家的經濟動能與社會穩定，是有可能、也必須維持正常上班上課的。」該論點一出，在網路上掀起正反兩方激烈論戰。俄烏戰爭至今已長達3年10個月多，空襲警報成為他們的日常，但大家仍繼續過好日子，一名當地翻譯分享了實況，道出戰爭下人民的堅韌與無奈，讓人相當鼻酸也深刻了解到：「繼續生活不是冷漠，而是一種抵抗！」

曾到烏克蘭當地擔任志工的台僑Lily，她分享日前收到來自烏克蘭兒童醫院寄來的電子聖誕卡，感嘆地說：「我的心情五味雜陳，畫面裡是孩子們的笑容、醫護人員與志工們的身影，在節日祝福的氛圍中，我卻感受到一種深深的想念，還有隱隱作痛的心。」在戰爭下，仍努力照顧孩子生理與心理健康的86歲院長Vasyl Pasichnyk、醫師們、秘書、護理人員和志工們，Lily說，自己對他們感到非常敬佩，「他們所展現的，不只是專業，而是一種在極端環境中仍然選擇承擔的使命感與勇氣。」

台北市議員苗博雅日前曾表示，戰時維持社會穩定與經濟動能有其必要。這主張在台僑Lily赴烏克蘭人道救援經驗中得到共鳴：在烏克蘭的Chernihiv（車尼希夫）地區，店員照常補貨、司機照常發車，並不是對戰爭冷漠，而是不願讓戰爭奪走生活的尊嚴。（圖／資料照）

北市議員苗博雅曾提出的：「在戰爭期間，非交戰區、沒有被轟炸的地方，為了維持國家的經濟動能與社會穩定，是有可能、也必須維持正常上班上課的。」她強調，此番言論並不是「強迫」大家在砲火下上班，而是要告訴大家「國家的運作不能輕易停擺」，同時她更指出，「開戰即癱瘓」的論點，其實是在協助傳播恐懼與投降主義。

對於苗博雅提出的論點，台僑Lily分享自己親身走進烏克蘭、參與人道救援的實際感受。她表示，即便在戰爭，但烏克蘭當地的醫師身兼多個崗位、超市裡的店員一如往常整理著番茄和捲心菜、公車司機照常上班載客，但每天都會響起空襲警報。Lily坦言，第一次遇到空襲警報時，自己感到非常害怕，也納悶地問當地翻譯：「在這樣的情況下，人們為什麼還能繼續過日子？」沒想到翻譯很平靜地回答：「羅斯已經奪走我們太多了，我們不能再讓他們奪走我們的日常生活。」Lily表示，這答案讓她至今難忘，甚至真正明白一件事，那就是：所謂「繼續生活」，並不是對戰爭的冷漠，而是一種抵抗。

曾到烏克蘭當地的台僑Lily分享，初遇空襲警報時的恐懼與當地人的淡定形成強烈對比，即便警報頻傳，幾乎快成了他們的日常，但烏克蘭人民仍堅持守在崗位上，維持社會運轉，讓她感到相當的震撼與敬佩。（圖／Andrii Pylypenko授權提供）

「在困難之中仍然堅守崗位、完成自己該做的事情，需要極大的勇氣與毅力；我在烏克蘭兒童醫院的院長、醫師、秘書與志工們身上，看得非常清楚。」Lily語帶不捨地說，至今依然與當地保持聯繫，並時刻關心他們的近況。她向記者分享，雖然只到當地當志工數天，但烏克蘭人的溫暖卻讓她難以忘懷！她透露，那些在戰火下的朋友，特別是孩子們，常常親手做小禮物寄給她，只為了傳達一份簡單的問候，並一再感謝台灣對他們的幫助。

聖誕節前夕，Lily收到來自當地的電子賀卡，看著螢幕上的祝福，她感觸很深：「在戰爭中，還有人願意守護孩子、守住日常、守住人性，這種在恐懼中依然不放棄生活的堅持，本身就是一種希望。」她接著感性地說，以前聽到人家說「最大的願望是世界和平」，總覺得那只是句遙不可及的口號或離生活很遠的願望；但自從去過烏克蘭，親眼目睹人們如何在空襲警報下依然努力生活的樣子，自己終於領悟到一件事，那就是：「能夠平安地過日子，從來都不是理所當然的。」

來自烏克蘭兒童醫院的電子賀卡，院長、醫護與孩子們燦爛的笑容，訴說著戰爭中不被摧毀的韌性。Lily感性表示，這份祝福提醒了她，在極端環境下仍選擇承擔崗位、守護日常，是多麼不易。不僅如此，這幅畫面也讓她重新反思：平安從非理所當然，而守住生活秩序，正是對戰火與恐懼最有力的對抗。（圖／受訪者提供）

在烏克蘭的烽火日常中，孩子們用一雙雙小手，將對台灣的感謝化作彩繪磁鐵與手工藝品。台僑向記者分享，烏克蘭的孩子們在大人的陪伴下，搜尋著陌生的台灣圖騰，將這份跨海情誼繪製成精緻的磁鐵與杯墊；至於大人們，則是將那份無以言表的銘感，一針一線地縫進傳統的手工藝品中。即使身處資源匱乏的戰區，仍執意跨海寄送這份沉甸甸的心意，對他們而言，這些禮物不只是回報，更是在艱難歲月中，與台灣連結、彼此取暖的最美見證。（圖／記者張雅筑攝）

最後，Lily輕聲許下了那個曾經平凡、如今卻無比沉重的願望：「如果真的能願望成真，我真心希望——世界和平。」

