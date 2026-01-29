獨家／戶外裝「儲藏室」省錢省空間 陽台恐變違建

小心戶外的這種儲藏室，恐怕會冒著被檢舉的風險。（圖／資料畫面）





無論是量販店販售的一體成形組合屋，又或者客製化空間收納屋，不少家戶都愛在頂樓或陽台露臺擺上這類「儲藏室」。儘管按照建築法，建築物必須定在土地上或地面下，且有樑柱或牆壁，但明明沒樑柱，仍被認定適用建築法。業者坦承，施作前都會告知有被檢舉的風險，方便歸方便，卻可能違規。

為了有效利用陽台的空間，很多家庭會在頂樓設置這類移動式組合屋，無論是收納還是增加空間。但小心戶外的這種儲藏室，恐怕會冒著被檢舉的風險。

無論是庭院小屋、鋼構模組屋，又或者是一體成形的空間，市面上「組合屋」款式百百種，經常出現在空地跟民宅。但這類結構，按照建築法第4條，建築物須定著於土地上或地面下，並具有頂蓋、樑柱或牆壁。明明就不是完整建築，卻會被認定是違建。

組合屋規劃師游騰銓：「這個的話，我們都直接架高在地面上，但是我們沒有跟地面產生連結。」

看似方便的收納小屋，無論是客製化訂製，還是特力屋或好市多量販店購買的現成款，若放在屋內沒問題，要是擺在戶外，沒經申請通通是違建。當然自己家想裝哪沒人管，但風險跟後果全得自負。

組合屋規劃師游騰銓：「我們其實都會去跟客戶審慎評估，然後跟他溝通討論完之後，我們才會去幫他做興建的工作。它存在的狀況我們都會如實告知他，溝通過程當中有辦法做，我們才會去幫他做。」

但若是架設在「農地上」，又稱為「資材室」，主要存放農具、肥料等，在條件符合下就不算違規。至於快閃店、展覽或節慶市集，依照地點用途提出申請，也能依法設置。

組合屋規劃師游騰銓：「合法的話，一般來說目前是資材室還是雜項執照，短暫許可的執照是可以合法的。」

想省錢花錢買儲藏室組合屋，方便歸方便，卻有觸法風險，被檢舉荷包恐怕失血。

