獨家／房東竟是前科犯！女星租屋遭恐嚇還被告 借錢不成反咬她毀屋

王真琳在《人生只租不賣》飾演房管師，戲外有10年租屋經驗，經歷過各種房東的她，接受《三立新聞網》專訪提到自己曾遇過有前科、情緒控管不佳的房東，退租後對方還將她與室友告上法院，讓她至今心有餘悸。

王真琳曾遇過行徑詭異的房東，對方不僅半夜突然敲門，還會打電話騷擾她的室友，傾吐自己的感情事，後來又情緒失控威脅室友，揚言要將她們趕出去，「聽到他敲門，我們都不敢出聲，然後就趕快裝沒事睡覺」，不過房東隔天解釋自己只是喝醉，這件事也不了了之。

王真琳透露，當時她晚上都不敢單獨回家，整個租屋期間都處於高度警戒狀態，後來她們更意外得知房東有前科，過去經常因感情糾紛恐嚇前女友，最後疑似涉及闖入他人住所及槍械相關案件而入獄，甚至在獄中寫信向她們借錢，要求延長租約，但王真琳並未同意。

租約到期後，王真琳與室友立刻搬離，沒想到房東出獄後竟反控她們毀損房屋，將一群人告上法院，不過警方調查後認為，對方明顯有施壓意圖，後續開庭房東也未出現。王真琳事後回想，當初和室友去看房時就隱約覺得房東不太老實，現在回頭看，才驚覺早該察覺事有蹊蹺。

