獨家／房租繳不出！馬士媛入圍金馬 5年樂團男友金援：被理解的感覺

第62屆金馬獎即將登場，馬士媛憑藉《左撇子女孩》入圍最佳新人，首次演戲的她坦言當時還對人生迷惘，沒想到導演透過IG聯絡了她，對於入行相當意外。馬士媛接受《三立新聞網》專訪，對於首度踏上金馬殿堂，笑說心情很神奇，沒想到有一天竟能成為其中一員，「還沒緊張啦，現在都在忙造型、宣傳，可能真的要到前一天才會有那種『哇！真的要來了』的感覺。」

馬士媛（左）、葉子綺一同接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

馬士媛在《左撇子女孩》中飾演蔡淑臻的大女兒，為了分擔家中經濟到檳榔攤工作，對她而言壓力不小，坦言最困難的，是要相信自己就是那個角色，「那不是一瞬間能做到的，是要慢慢堆起來的。」

馬士媛憑《左撇子女孩》入圍本屆金馬新人。（圖／記者趙于瑩攝影）

馬士媛回憶，拍戲前其實經歷過一段相當迷惘的時期，「那時候二十出頭，不知道未來要幹嘛，做過早餐店、咖哩店、美妝公司之類的，但都沒有真的喜歡的。」後來，她剛好開始學表演，拍完第一部作品後，就下定決心走演員之路，直呼：「我覺得可以一直做一輩子。」

馬士媛演出《左撇子女孩》後，確立演員路。（圖／記者趙于瑩攝影）

馬士媛坦言，剛起步時經濟狀況相當吃緊，「那時候自己搬出來住，房租有時候都繳不出來。」與JADE樂團成員「嘟嘟」交往5年她，特別大讚男友的陪伴，是「精神與經濟上的雙重支柱」，很感謝對方的付出。

被問到印象最深刻的暖舉，馬士媛笑說：「有一次我說想學Bass，他就送我一把當生日禮物。」雖然現在成為演員沒有再彈Bass了，「那不是單純的禮物，而是他知道我想做什麼，然後用行動支持我。」表示很珍惜這份心意，「我覺得這是被理解、被鼓勵的感覺。」

