獨家／手搖飲「加料」傻眼！民眾喝完才發現「杯底有彈簧」

一個長約3公分長的銀色彈簧就在杯子底部。（圖／東森新聞）





有民眾購買知名手搖飲UG飲料，回家喝到見底時發現明明沒有加料，杯子卻有晃動聲音，撕開膠膜驚嚇，一個長約3公分長的銀色彈簧就在杯子底部。UG公司表達歉意，表示彈簧確實來自門市的封膜機，當事店家暫停營業3天，進行環境清消並加強員工教育訓練！

當事民眾：「就是要喝到飲料見底的時候，發現有一些聲音，我想說應該不是點加料奶茶，結果打開來看發現有一個彈簧這樣。」消費者11月13號到知名連鎖飲料店UG消費，買到這杯「裝有彈簧的飲料」，發文表示有人遇過類似情況嗎。

有網友表示真的太扯！！如果是其他小零件，喝下去恐怕會卡傷喉嚨。

當事民眾：「如果今天不是彈簧，今天是螺絲或是玻璃，那我不是死定了，我覺得他們應該要檢討吧，就是這件事情其實滿大的。」

另外也有人調侃彈簧的外型，長的好像「高蛋白的攪拌球」，不過這彈簧「到底從哪來」。

膜機業者（非當事）：「他是固定在封口機上那個膠膜的一個墊片跟一個彈簧，可能是在換膠膜的時候，彈簧不小心可能讓它彈出來，常常最容易是因為換膠膜彈簧彈出去，但是第一次遇到會剛好掉到杯子裡面，通常會飛出去，不知道飛去哪裡。」

民眾購買飲料的地點位在北市大直門市，現在公司決定門市暫停營運三天，要進行環境清消，同時加強員工的教育訓練。

UG發聲明已經跟封口機廠商，展開檢測跟調查，北市衛生局也將派員到店稽查。約3公分長的彈簧怎麼會掉入飲料，哪個環節有缺失，可得盡快查明。

