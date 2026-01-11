獨家／手足為錢撕破臉！ 姊控惡倒廢棄物 弟駁：我的農地

外甥孫女反控舅舅經常把廢棄物丟家門前，不是香蕉樹就是木頭，還會踢桶子水流滿地。（圖／東森新聞）





屏東一名鍾先生，被控亂把木材、香蕉樹放到隔壁家，還上門嗆聲。這個隔壁鄰居是鍾先生姊姊的家人，雙方為了200坪的農地鬧不愉快，20年前姊姊幫鍾先生還130萬賭債，當時雙方有簽農地農舍買賣協議書，但現在鍾先生不認也不過戶，說只是房子借姊姊家人住，130萬有要還，姊姊卻開口要1500萬。至於被控亂丟雜物，他說只是把自己的東西放在自己的土地上。

看到外甥孫女出門，鍾先生馬上上前大叫，還找來員警說要提告。遭控亂丟廢棄物男子鍾先生vs.員警：「我現在告他擅闖私人土地，（可以呀，如果他沒有違法，他可以告你誣告）。」

鍾先生吵到員警都不耐煩，外甥孫女也好氣，反控舅舅經常把廢棄物丟家門前，不是香蕉樹就是木頭，還會踢桶子水流滿地，兩家已經鬧了2年多。

遭控亂丟廢棄物男子鍾先生vs.外甥孫女：「看我怎麼整妳，（整呀，妳要怎麼整），我明天早上5點我就放鞭炮。」

姊弟兩家鬧翻，就是因為這塊農地，當時蓋了旁邊有3棟房子，再加上另外這一邊還有一個建物。因為債務的問題，姊姊幫還了130萬，認為當時就是用這些錢去買了這幾間房子，但是弟弟不認為。

控外舅公倒廢棄物女子王小姐：「不要讓我們繼續住在這邊，他要我們離開這裡，他覺得這邊一樣是他家。（以前是這個鍾先生的），對，但是後來因為他積欠賭債，然後後來沒有能力償還，我們伸出援手救救他這樣，當初也簽了農地農舍買賣協議書。」

20年前，鍾先生欠賭債130萬，找姊姊幫忙還，姊姊還了之後，雙方簽了一個農地農舍買賣協議書。幾年前姊姊這邊催促鍾先生要過戶，但是鍾先生不認，還反控姊姊住進他的家，每個約收租2萬多，20年來已經賺了近500萬。外甥孫女手握農地買賣協議書，鍾先生說他手上的是土地權狀，農地農舍當然是他的。

遭控亂丟廢棄物男子鍾先生：「做賊喊抓賊，妳幫我還，我房子給妳住，有嗎，她說她家裡很窄，（不是房子要給她），不是，130萬要還她，她說要1500萬。」

鍾先生說想還130萬，對方開口要1500萬，房產和債務卡在雙方認知不同，2年多來無法解決，他不是要倒廢棄物，土地他的，木材、香蕉樹都是他花錢買來的。現在鍾先生告姊姊這邊亂移動他的東西是竊盜，闖私人地不當得利；姊姊這邊則要求土地返還，人搬出去。

