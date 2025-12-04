獨家》才爆助太子集團幹部入境！藍委林思銘曾要警方向聖石金業道歉

〔記者劉詠韻／台北報導〕標榜高檔黃金現貨買賣的聖石金業捲入重大違法吸金案，涉嫌詐騙上千名投資人，台北地檢署日前拘提董事長邱嬿妤等30名高層，查扣50公斤黃金等不法所得約10億元；邱女複訊後以500萬元交保。據了解，該公司先前曾委由國民黨立委林思銘出面介入協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉，成為繼林被指涉協助關說太子集團核心中國籍幹部多次入境後，再度捲入的類似爭議。

檢警調查，聖石金業以「88折黃金理財專案」吸引客源，宣稱保證回購，遭認定是典型龐氏騙局；多名投資人滿約後拿不回現金與黃金，憤而向刑事局檢舉。北檢指揮警方展開蒐證後，本月1日發動搜索，拘提邱嬿妤夫妻及多名幹部、業務，邱女被依涉嫌違反銀行法諭令500萬元交保、限制出境出海並配戴電子腳鐐，其夫同樣以500萬元交保，多名幹部則依情節分別諭知30至200萬元不等交保。

林思銘的「介入」可追溯至今年3月。當時，68歲陳婦在聖石金業的業務員陪同下，前往板橋某銀行臨櫃轉帳28萬元，行員為求穩妥通知轄區警方到場核實，派出所獲報也即刻派員趕抵。員警到場後因認此為常見的詐騙手法，事後並將這起案件作為反詐宣導題材，發新聞提供給媒體報導。

地方人士透露，聖石金業自認遭警方「損及商譽」，除發律師函揚言提告，並透過立委林思銘介入協調，再由其辦公室出面，請警政署進一步查證釐清。由於分局當時尚未查獲具體不法證據，為平息爭端而發布新聞稿致歉。

然而，檢警歷經數月偵辦，日前查獲聖石金業以黃金投資為名，涉嫌大規模違法吸金，目前正擴大追查資金流向及各層級涉案責任。

林思銘上月才遭爆曾協助從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪，並遭美國制裁的太子集團董事長陳志主要之核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞多次入境。當時他透過辦公室回應，僅代民眾電話詢問行政機關流程，是否核准皆由主管機關決定，否認涉入關說。

