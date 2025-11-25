獨家／才當爸滿月…「逆風劇團」19歲演員上班路遇死劫 駕駛沒和解判刑出爐

逆風劇團丁姓演員時常以「紙箱人」角色演出，卻在小孩滿月後不久在車禍事故殞命。取自逆風劇團臉書

內湖今年1月發生奪命車禍，19歲丁姓騎士上班途中遭迴轉車輛撞擊重傷，送醫搶救兩天後仍不治。士林地院近日依過失致死罪判處肇事的廖姓駕駛6月徒刑，可易科罰金。丁男的身分也隨之曝光，他是逆風劇團的年輕成員，自小成長艱辛，才剛迎接孩子滿月，人生準備重新展開時卻遭事故奪走性命。

判決指出，事發於今年1月17日下午1時17分，當時天候晴朗、視線良好。廖男駕車行經內湖基湖路與瑞光路口時，未完全停等確認來車，直接貿然迴轉，當場擦撞南下直行的19歲丁男，丁男人車倒地、頭部重創，送醫後仍於1月19日上午宣告不治。廖男在警方尚未查出肇事者前即主動承認，構成自首，法院因此從輕量刑。

逆風劇團成立於2015年，長期陪伴高風險、高關懷青少年，以戲劇、舞蹈、創作引導孩子重建自信。劇團代表作《青春日記簿》系列多次登上兩廳院與國立戲曲中心舞台，平時也走進社區打掃、陪伴長者、推動行動餐車，並與中介學校合作辦理生命教育與反毒講座，是許多年輕人重要的支持力量。

丁姓演員當時正在上班途中。取自逆風劇團臉書

據了解，丁男成為逆風劇團成員約2年，時常以「紙箱人」角色在劇團出演。他自幼因家庭功能不足被安置長達8年，18歲結案後加入逆風，靠饒舌、街舞、塗鴉、彩繪展現才華，也多次隨劇團演出。

逆風劇團在今年1月事發後於臉書貼出長文悼念，提到丁男雖然出身不易，但始終努力前進，這2年間完成無數創作，也積極工作、期待建立自己的家庭。上個月，他才帶著孩子的滿月油飯、親手設計的賀卡與照片回到劇團報喜，笑得靦腆而自豪，沒想到不到數週後，就在上班途中發生事故，夥伴們陪在醫院等候十幾小時手術，卻仍等不到1%奇蹟，悲痛直言：「永遠19歲的少年，我們的家人。」

法院審理期間，廖男提出願意分期賠償被害人家屬480萬元，但家屬仍難以接受，未與其達成和解。法官審酌其自首、無前科，考量丁男也有部分肇事次因等情狀，最終判處廖男6月有期徒刑，可易科罰金。



