獨家／才警告館長「小心被國安局辦」 大師兄：股東已被約談

號稱「大師兄」的館長公司副總監李慶元，日前警告館長將被國安局調查，17日再向《TVBS》透露，自己與另一名股東已被約談。(圖/李慶元臉書)

網紅館長陳之漢，近日被員工「大師兄」李慶元等人影射，疑似與對岸有「特殊互動」，還提醒他，「可能最近就會被國安局辦」。如今，李慶元在沉寂兩天之後，也向《TVBS》獨家透露，自己跟總監吳明鑒，都已經被相關單位約談過。

號稱「大師兄」的館長公司副總監李慶元，日前警告館長將被國安局調查，17日再向《TVBS》透露，自己與另一名股東已被約談。(圖/李慶元臉書)

事件始於11月14日晚間，館長公司副總監李慶元在直播中公開質疑陳之漢在大陸和澳門的活動，並警告他「可能會被國安局辦」。沉寂兩天後，李慶元向TVBS表示，他與總監吳明鑒都已被相關單位約談，內容涉及「去大陸或去澳門的一些事情」以及資金相關問題。值得注意的是，館長預計於11月18日前往澳門，引發外界揣測，及是否會被進一步調查。

廣告 廣告

面對指控，館長強調自己連大陸戶頭都沒有。館長說：「那個就是我去內蒙嘛，那個也上新聞的，內蒙那個賺錢，就是人家直接匯進來的，MCN公司，因為那時候花蓮出事了，所以我就捐出去了，他們就以為，哇你捐錢這麼會捐，你一定賺很多錢」。

館長陳之漢則向《TVBS》表示，員工指控的對岸資金，應是自己在大陸與MCN公司簽約後獲得的。(圖/TVBS)

此外，雙方爭議還擴及到公司資產問題。陳之漢聲稱自己為這三位員工養了五輛車，目前已指示租賃公司去收回五台車輛，並派律師跟李慶元溝通。而李慶元則反駁：「車子本來就是公司的啊，都是我們在使用的，包括假日我們也可以開，那相對油錢公司付、然後保養當然也是公司付啊」。

除了金錢糾紛外，針對李慶元等人指稱一名員工「小偉」疑似曾遭館長性騷擾的說法，勞動部長洪申翰17日也表示，將請新北市勞工局主動依法查明，若屬實，依法最高可開罰一百萬元。對此，新北市勞工局則回應，目前正積極聯繫當事人，但仍需受害勞工提出申訴並提供資訊，才能進行事實查證。

更多 TVBS 報導

中日關係緊張 鄭麗文：台灣沒事、日本沒事「大家都沒事」

政院憂中央被掏空：明年又來個馬太鞍洪災「地方能負擔」？

政院端《財劃法》版本！剩雙北、新竹不挺 卓榮泰周四親說明

遭指關說太子集團來台 李德維駁斥報導：7日內道歉否則提告

