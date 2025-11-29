獨家／打人又大鬧！k歌男毀警車「防護背板」賠8千

新北市一名男子日前到K歌坊歡唱，他向店家賒帳，不滿被討錢，毆打老闆娘的朋友。（圖／東森新聞）





新北市一名男子，日前到K歌坊歡唱，他向店家賒帳還不滿被討錢，毆打老闆娘的朋友，害得對方頭部跟臉部受傷，就連警方到場，他還在警車上敲打防護背板，不只得花8千元賠償這一塊防護背板，還被依傷害、妨害公務等罪，各判有期徒刑2個月及拘役20天，等於易科罰金8萬。

凌晨3點多，板橋K歌坊不平靜，男子喝醉鬧事，被帶回派出所。員警：「有東西嗎，有東西嗎，（沒有），來來來上車，後面這台。」

他本來還能正常對話，但突然酒精在走，情緒起伏就像跳樓機。嫌犯vs．員警：「你會送我回去嗎（當然不會啊），對啊，所以關你什麼事，（好啦你不要那麼兇），X，（喂怎樣，什麼東西啊）。」

員警怎麼可能送他回家，男子氣撲撲，情緒一下升空又急速落地，也控制不了自己的手。嫌犯vs．員警：「（你手不要再亂動囉），我敲玻璃怎樣，（這是公物敲什麼玻璃），所以這我的生物，（這是你家是不是什麼生物啦，不要再那邊，借酒裝瘋好不好），蛤裝什麼瘋。」

究竟男子怎麼會喝這麼多，又情緒失控，原來他向店家賒帳之後不滿被討錢。當天他在店裡面先跟女客人起了衝突，他竟然動手毆打女客人的頭部跟面部，造成對方多處受傷。

當警方到場的時候，他被帶上警車在後座，敲打警方的防護背板。這塊防護背板就是擔心嫌犯會攻擊正在開車的員警，是透明的壓克力，要價8千元，事後嫌犯當然要賠償。

附近鄰居：「聽到就是他們的客人喝醉，然後吵架了啊，這邊上班的人很多，大部分在休息，很吵，鄰居一定會受影響。」

男子最後被傷害罪判有期徒刑2個月，妨害公務拘役20天，等於易科罰金8萬元，這一筆一筆早就多餘他的K歌賒帳費。

