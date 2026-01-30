獨家／「打的教育」？6歲兒托姑照顧 挨打滿身傷母怒報案
新北有位媽媽將6歲的小兒子，托給老公的姊姊，也就是小孩的姑姑照顧，沒想到孩子帶回身旁，才發現全身都是傷，包括頭皮有挫傷、耳朵有指甲印，連背部、臀部、手臂也全部都是瘀青。媽媽真的很心疼，馬上帶孩子去驗傷報案，但姑姑卻說是為了管教才打他，承認有打小孩的屁股，但其他的傷從哪來，卻避重就輕。
挨打男童的媽媽：「（小孩）講出姑姑怎麼打他們，我就覺得說他們到底是怎麼跟他們溝通的，為什麼你們被打，為什麼不敢跟我講。」
將年僅6歲的小兒子送到姑姑家照顧，回來卻看到頭上坑坑巴巴，大小新舊傷痕，耳朵還有指甲印，身上甚至有不少瘀痕，媽媽看得心都碎了。
挨打男童的媽媽：「（姑姑的男友）你居然可以講得出來，你的小孩子沒有被我打死就不錯了。」
媽媽直指，是男童的姑姑和男友一起動手的，後續卻發現，姑姑早已不是第一次揮棍「修理」。
挨打男童vs.姑姑：「因為你耽誤很多事情不能做，你知道嗎，你知道嗎，（知道）。」
男童痛得掉淚，本能往後躲，當時才4歲，面對疼痛卻不敢放聲哭出來，只能抹掉眼淚咬牙硬撐，惹人心疼。
去年10月底，男童姑姑主動提出要幫忙顧小孩，送到高雄那瑪夏，沒想到1月6日晚上，姑姑突然打電話來說，孩子從樓梯上摔下來，渾身是傷。
挨打男童的媽媽：「1月6日受傷視訊的狀況是，我已經看到他（男童）全身都是血了。」
男童媽媽急地的徹夜南下，將孩子接回北部治療，姑姑擔心東窗事發，還跟著北上假意協助照顧，9日又將孩子帶回高雄，13日社工到訪只說頭部有傷，但媽媽第六感覺得不對，20日下高雄將孩子帶回，才發現男童背部、臀部、腿部出現更多傷。
挨打男童的姑姑：「而且我打他，可能就是他學習，因為會教他乘法、數學什麼的，因為我一直重複跟他講，你再哭我真的會打人，屁股上那個是我打的。」
遭控的姑姑證實自己的確有動手，但一切都是出於教導，媽媽帶著年幼的小兒子驗傷報案，將走法律途徑討公道，畢竟心頭肉滿身傷，哪個家長受得了。
東森新聞關心您
拒絕兒虐，請撥打110、113
更多東森新聞報導
疑小孩吵鬧被接駁車丟包！ 桃園喜來登：已補償
新北再爆幼園不當對待！家長：小孩說老師每天打人
小孩叫女友「姑姑」 男登記前驚知心碎真相：還結嗎？
其他人也在看
沒有血緣卻是一輩子的牽掛！家扶：招募「寄養家庭」用行動接住孩子
【健康醫療網／記者陳靖安報導】根據兒童權利公約第二次國家報告國際審查之結論性意見，應優先考量家庭式替代性照顧，此一理念更明確規範於我國《替代性照顧政策》之原則與目標之中。然衛福部統計顯示，全台安置兒少逾4,600人，其中僅三成五透過寄養家庭接受照顧，機構安置占比仍超過四成。寄養服務長期供不應求，亟需更多家庭加入。 18年寄養家庭 持續用行動說「愛」 近4年逾三成寄養家庭加入寄養服務的動機，是希望讓寄養兒少可與家庭孩子互動作伴，而根據113年統計數據，投入寄養服務的家庭中，逾三成五家庭中有未成年子女。寄養不僅照顧孩子，更是帶來彼此滋養，及共同成長的生命經驗，陪伴孩子走過生命的重要階段。 根據衛福部統計，逾四成五寄養家庭的服務年資已超過 10 年。投入寄養服務第 18 年的陳瑞成與陳姿秀夫妻，當年在不到 30 歲時，因為大女兒的一句話而踏上寄養之路。「爸爸媽媽，你們來當寄養家庭，幫忙照顧需要幫忙的小朋友，也可以有更多時間在家裡陪我們。」這句話讓一家人開始討論，也決定把原本給自己孩子的愛，分享給更多需要照顧的孩子。寄養童多數經歷創傷，缺乏安全感。姿秀媽媽每天睡前固定與寄養童談心，耐心回應孩子健康醫療網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
孩子「不想回老家、不想叫人」是叛逆嗎？醫教「5招」緩解社交焦慮
農曆春節即將到來，是家人團聚、彼此寒暄的重要時刻，但在親友往來頻繁、氣氛熱鬧的年節中，不少青少年卻出現不想返鄉、逃避打招呼，甚至情緒煩躁、沉默低頭滑手機的情形，讓家長不禁擔心「孩子是不是變得叛逆了？」醫師表示，這樣的行為多半與青春期的心理發展及社交壓力有關，未必是故意對抗或不尊重長輩。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 53則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 278則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 215則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 352則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 239則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 25則留言
連驟死戰都沒有上場！曹錦輝加盟福州海峽逾半月未登板遭網批：來中國幹嘛
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）春季聯賽外卡驟賽戰，最終由上海正大龍以4：2擊退福州海俠搶下冠軍戰門票，而海峽隊陣中「台灣強投」曹錦輝依舊沒有登板，加盟至今超過半個月，他不僅例行賽無出賽紀錄，就連攸關晉級的一戰定勝負外卡賽都沒有登板，也讓不少球迷質疑「曹錦輝到底去中國幹嘛？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 25則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 82則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 235則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 18則留言