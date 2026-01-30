獨家／「打的教育」？6歲兒托姑照顧 挨打滿身傷母怒報案

新北有位媽媽將6歲的小兒子，托給姑姑照顧，沒想到孩子帶回身旁，才發現全身都是傷。（圖／東森新聞）





新北有位媽媽將6歲的小兒子，托給老公的姊姊，也就是小孩的姑姑照顧，沒想到孩子帶回身旁，才發現全身都是傷，包括頭皮有挫傷、耳朵有指甲印，連背部、臀部、手臂也全部都是瘀青。媽媽真的很心疼，馬上帶孩子去驗傷報案，但姑姑卻說是為了管教才打他，承認有打小孩的屁股，但其他的傷從哪來，卻避重就輕。

挨打男童的媽媽：「（小孩）講出姑姑怎麼打他們，我就覺得說他們到底是怎麼跟他們溝通的，為什麼你們被打，為什麼不敢跟我講。」

將年僅6歲的小兒子送到姑姑家照顧，回來卻看到頭上坑坑巴巴，大小新舊傷痕，耳朵還有指甲印，身上甚至有不少瘀痕，媽媽看得心都碎了。

挨打男童的媽媽：「（姑姑的男友）你居然可以講得出來，你的小孩子沒有被我打死就不錯了。」

媽媽直指，是男童的姑姑和男友一起動手的，後續卻發現，姑姑早已不是第一次揮棍「修理」。

挨打男童vs.姑姑：「因為你耽誤很多事情不能做，你知道嗎，你知道嗎，（知道）。」

男童痛得掉淚，本能往後躲，當時才4歲，面對疼痛卻不敢放聲哭出來，只能抹掉眼淚咬牙硬撐，惹人心疼。

去年10月底，男童姑姑主動提出要幫忙顧小孩，送到高雄那瑪夏，沒想到1月6日晚上，姑姑突然打電話來說，孩子從樓梯上摔下來，渾身是傷。

挨打男童的媽媽：「1月6日受傷視訊的狀況是，我已經看到他（男童）全身都是血了。」

男童媽媽急地的徹夜南下，將孩子接回北部治療，姑姑擔心東窗事發，還跟著北上假意協助照顧，9日又將孩子帶回高雄，13日社工到訪只說頭部有傷，但媽媽第六感覺得不對，20日下高雄將孩子帶回，才發現男童背部、臀部、腿部出現更多傷。

挨打男童的姑姑：「而且我打他，可能就是他學習，因為會教他乘法、數學什麼的，因為我一直重複跟他講，你再哭我真的會打人，屁股上那個是我打的。」

遭控的姑姑證實自己的確有動手，但一切都是出於教導，媽媽帶著年幼的小兒子驗傷報案，將走法律途徑討公道，畢竟心頭肉滿身傷，哪個家長受得了。

東森新聞關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113

