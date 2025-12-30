獨家／打臉北市府！醫護界怨嘆！榮總醫護慘遭飆罵肘擊「醫療暴力」 法院判定「可忍受」撤銷罰單
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導
台灣正在面臨嚴重護理荒，主因除了「錢少事多」，也與醫鬧頻傳有關，台北高等行政法院日前判決的一起醫鬧糾紛，又狠狠寒了許多醫護人員的心！據查，台北一名劉姓男子（劉男）陪著母親前往台北榮總看診，期間不滿點滴速度過快，不僅咆哮辱罵「靠北」，還拍桌、揮臂撞擊醫護人員，被台北市政府衛生局認定「妨礙醫療業務」，依違反《醫療法》裁罰3萬元。劉男不服興訟抗罰後，台北高等行政法院認定其行為「一般人可忍受」，屬「表意自由」保障範圍，日前撤銷罰單，全案確定。
判決指出，2023年7月間，劉男陪同母親看診，因不滿施打抗生素的滴注幫浦滴速過快，與護理人員發生口角，衍生咆哮、辱罵、拍打桌面等行為，院方通報「醫療暴力事件」後，北市府介入調查，認定劉男所為已妨礙醫療業務之執行，違反《醫療法》第24條第2項，決議罰鍰3萬元。劉男不服提起行政訴訟，主張是護理人員不理會母親施打抗生素感到疼痛，無法溝通，他才至護理站與護理長討論，其後他不發一語經過櫃檯，在走廊上伸展肢體碰觸，僅對櫃檯發洩情緒，並無醫療暴力，請求法院撤銷罰單。
北市府則指出，劉男以咆哮及激烈言詞方式，辣嗆護理人員「啊，你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦？……走了還在那邊靠北啊」、「你不要廢話一大推啦你，你最資深，你最囂張……管病房啦，不要在7樓了啊，態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語，顯已貶抑否定醫護專業及名譽；再者，同一時間，護理站其他護理人員為排除劉男不理性言行，聯繫夜護、值班醫師及警衛到場處理，因而排擠其他醫療業務，足認劉男以公然侮辱妨礙醫療業務進行，劉男以激烈情緒要求護理人員配合調整點滴滴注速率，試圖影響護理人員配合需求，亦屬妨礙醫療業務進行。北市府強調，劉男以咆哮、辱罵方式，中斷醫護人員執行醫療業務，後續又試圖以錄音方式，影響醫護人員配合其需求，逾越一般人合理忍受範圍，處分裁罰3萬元並無問題。
一審台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理後指出，劉男的言行尚在一般人可合理忍受的範圍內，國家自應給予最大限度保障，不得認劉男貶抑護理人員名譽，就依違反《醫療法》開罰；劉男雖有揮動手臂、大聲言語等行為，惟未達「強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」，不符合《醫療法》第24條第2項所稱「其他非法之方法」。即便護理師遭到劉男揮臂碰擊後立刻驗傷，但一審認為診斷證明書記載「疑顏面挫傷，無明顯外傷」，尚難確認有受傷，不能以劉男揮動手臂與護理人員有所接觸，或同一時間護理站其他護理人員聯繫夜護、值班醫師及警衛到場處理，就認他妨礙醫療業務；而後劉男離去護理站時，雖拍打桌面，惟一審認定此僅「秒瞬間動作」，不得因此開罰，2025年6月間判決撤銷3萬元罰單。
北市府不服判決結果，提起上訴。二審台北高等行政法院表示，劉男揮動手臂時雖似有觸及醫護人員，但沒有致傷；拍桌似有於醫療機構內，以暴行施於醫療機構物品之行為，惟客觀上尚難認有達滋擾醫療機構秩序或妨礙醫療業務執行，且他之後即無任何舉措，其言行對一般人來說，尚可合理忍受，屬「表意自由」保障範圍，不構成《醫療法》所稱「公然侮辱」、「以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法」。綜上，二審評議後認定裁罰無理，日前駁回北市府上訴，維持一審判決，全案確定，劉男免繳3萬元罰單。據查，新冠疫情爆發前，全台醫療機構護理人力空缺率約5％，疫情期間一度飆破10％，目前則在7％至8％之間，此外，護理人員的離職率從9％攀升至12％，人力缺口不斷擴大中。
