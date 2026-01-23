獨家》打臉酒店大亨老公！談詩玲認了「倔強」堅持闖歌壇原因曝光

談詩玲近來推出新專輯，分享用心籌備新歌歷程。（陳俊吉攝）

談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》，近來常上中視節目《綜藝一級棒》秀好歌喉吸引不少粉絲支持，並提到去年花很多時間、心力籌備新輯，其中透過新歌〈倔強〉唱出她倔強、不服輸的個性，她笑說48歲才決定出道闖演藝圈，當時全家人都反對，特別是老公也勸她「玩玩就好」，反而激發了她挑戰自我的決心。

她迎來出道10周年，推出第11張專輯，笑說這就是對老公最好的「打臉」證明，靠著自己的努力在歌唱之路持之以恆，享受著最愛的歌唱舞台，謝謝粉絲一路以來支持。她跟酒店大亨老公結婚35年，育有1兒1女，一家四口感情深厚，不過老公、兒女十分低調，她解釋全家人只有她熱愛表演、歌唱，甚至曾被老公、小孩形容她是個瘋子，「我以前會拿手機拍家人上傳分享，但他們很生氣，對我說『妳自己瘋就好，不要把我們拖下去』」，她從此在社群只會分享自己近況與可愛的毛小孩們，也希望粉絲不要去打擾她家人。

廣告 廣告

她32歲兒子於去年結婚，讓她升格成「最美婆婆」，談詩玲直言不急著當阿嬤，兒子跟媳婦都在外商工作、生活忙碌，目前還沒有打算要生小孩，她也認為生子一切隨緣，「現在年輕人的觀念其實比我們更正確，尊重孩子們的想法，人生應該由他們自己負責。」

談詩玲近來推出新專輯，分享用心籌備新歌歷程。（陳俊吉攝）

她專輯同名新歌〈神鵰俠侶〉邀來陳隨意對唱，默契十足，MV導演安排他們有對手戲，她還從背後熊抱住陳隨意，相當親暱，她笑說事前不用向老公報備，老公是非常大方且開明的人，加上她跟陳隨意是相識10年好友，大讚陳隨意個性很憨厚老實又體貼，讓人感到很放心的暖男。

更多中時新聞網報導

周蕙好想好好愛 願交往小鮮肉

綠獵蜥移除獎金新制 學者憂「抓大放小」 獵人批沒幫助

魏如萱穩交21歲男友愛得坦然