獨家／扭蛋擲筊拿現金 民眾控業者改規定疑上當

記者古芙仙、朱韋達／高雄報導

民眾到台南四鯤鯓龍山寺拜拜，發現外頭放扭蛋機，對獎就可以擲筊拿現金，但號稱10萬最後卻剩3000元，質疑業者詐騙，但廟方說只是借場地，不是廟方主辦，求助無門，氣得投訴消保官。

辦「擲筊拿現金」活動，主辦方卻遭指控活動後才補充規則，獎金也從10萬縮水到只剩3000元。

活動工作人員：「好，陰筊。」

家長帶孩子來台南四鯤鯓龍山寺參加擲筊拿現金活動，擲最多聖筊可拿10萬元，但家長控訴這一場第一名9聖筊只拿3000元，認為受騙上當。

投訴民眾：「說今天只有450個人，不到500個人，變成第一名只有3000元，獎金是他們說了算。」

原來有業者在廟前設扭蛋機，1次300元，對中幸運號碼可參加擲筊拿現金活動，現場機台上公告只有簡單寫獎金以及活動場次，詳細要擲多少聖筊跟人數沒有寫出來。

民眾：「我上次擲到6聖筊。」

記者：「那最後有拿到獎金嗎？」

民眾：「沒有，就算捐個香油錢還有小禮物拿。」

廟前扭蛋機1次300元，對中幸運號碼可參加擲筊拿現金活動。

民眾拿出截圖，活動一開始公告第一名10萬、第二名2萬，擲最多聖筊為勝，是11日擲筊後才出現備註小字，寫「登記符合500位幸運號碼人數，第一名需擲15筊以上才能領取10萬元」，民眾指控遊戲規定前後不一。

廟方人員：「他來跟我們借場地而已，要麻煩說主辦單位出來跟大家說明一下。」

活動主辦代表：「最新消息的公佈都是以官方Line為主，詳細的內容規範會更新到機台（扭蛋機）上。」

廟方澄清只是借場地給業者，活動方則表示會加強規定公告張貼，而消保官回覆有金錢交易，就屬於消費糾紛可以申訴。

台南市主任消保官馮祺雯：「舉辦活動前，就須先將相關消費資訊清楚告知消費者。」

擲筊拿現金，本來是熱鬧活動，卻因為規定不明前後不一，讓主辦方被指控陷入了爭議。

