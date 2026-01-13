獨家／扯！女帳戶被「誤填」授權書 替人繳9年32萬保費

蔡先生拿出一張又一張的保單，痛批保險公司只會甩鍋。（圖／東森新聞）





高雄有位蔡先生日前檢視家中五個人的保單，核對媽媽的銀行帳戶發現異常，發現三商美邦從106年起，每年都多扣了二筆保費，九年多來一共多扣了32萬多元。追查明細才發現，這筆錢全是在幫一名不認識的楊先生繳保費。三商美邦承認作業疏失，退款外加5％利息，表示是銀行授權資料誤填，但授權書上要保人和扣款人的關係欄卻沒有勾選。蔡先生質疑，為何從業務端到審核端都沒有人發現錯誤。

痛批保險公司只會甩鍋，蔡先生拿出一張又一張的保單，還有扣款資料，核對上個月帳戶交易明細時，發現兩筆共3萬6千多元的扣款註記有異，家裡卻查不到這兩筆保險單號，質疑亂扣保費。

控亂扣保費民眾蔡先生：「業務員後續帶著一位自稱是楊姓客戶的親戚來解釋，就是填寫保單授權的時候誤填。」

蔡先生一家五口都是三商美邦客戶，都使用母親謝姓女子的帳戶扣款，日前檢視保單與繳款紀錄時發現異常，向保險公司索取繳費明細，才發現授權帳戶是他母親，但被保險人卻是楊先生。從106年到114年，每年分別繳了一筆3萬多元，以及4,800多元的保費，九年下來累計被扣32萬多元。保險公司僅回應是資料誤填。

控亂扣保費民眾蔡先生：「如果是楊姓客戶先填，那是誰填了我母親的個人資料跟蓋印鑑？那如果是我們先填，那楊姓客戶還簽名，這合理嗎？」

不合理的還不只如此。保險公司後來提供九年前的授權書文件，上面要保人是楊先生簽名，帳戶持有者卻是謝姓女子，而下方「與授權人關係」欄位，完全沒有勾選，審核過程是否出現瑕疵，也讓人質疑。保險公司在去年12月底，退還誤扣的32萬多元，並加付5％利息作為補償，但蔡先生一家人仍無法接受。

控亂扣保費民眾蔡先生：「如果我們在沒有發現的情況下，不就白白幫人繳了20年的保費。」

律師洪紹倫：「依不當得利以及債務不履行的相關規定，可以請求返還錯扣的款項，並加計利息。」

除了民事賠償，帳戶持有者也可考慮提告刑事背信。至於金管會則回應，接獲申訴後會請業者陳述說明。三商美邦也已發函致歉，表示將加強人員專業訓練。只是保險扣款授權書，為何會誤填，從業務員到審核端竟然都沒人發現，讓保戶替陌生人繳了九年保費，實在離譜。

