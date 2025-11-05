獨家／扯！廟宇「黃金」紀念酒6箱被偷還喝掉13瓶 疑內賊

廟方在倉庫裡放置典藏的紀念酒，日前倉庫鐵門莫名被打開。（圖／東森新聞）





屏東縣琉球鄉三隆宮，廟方在倉庫裡放置典藏的紀念酒，日前倉庫鐵門莫名被打開，早上清點後發現瓶身有24k黃金彩繪的紀念酒，每一瓶價值3800元，被偷搬走6箱，現場留有13瓶被喝光的空瓶，廟方損失32萬多，由於鐵門的搖控器只有廟裡的人才有，廟方懷疑是內賊所為，廟方指控派出所受理案件不積極，氣得搭船回東港分局才完成報案，對此警方回應是廟方說要清點完才筆錄。

三隆宮廟方人員：「來出來啦，他在按搖控器啦，你看上面那個鐵門慢慢升上來了」三更半夜凌晨四點左右，小琉球三隆宮的這處鐵門緩緩上升過不久，蔡姓廟祝出來查看，但廟方人員直到早上才發現裡面的紀念酒，被小偷搬了好幾箱甚至還喝了13瓶。

記者vs.三隆宮總幹事洪進添：「喝了丟在這裡，那個（小偷）太過囂張。」

離譜事件發生在上個月20號，廟方帶著記者重回倉庫，被偷的酒相當珍貴，就是這一款瓶蓋上還有瓶身，以及瓶底蓮花圖騰，都有24k黃金彩繪，是廟方在疫情期間，訂製的紀念酒，做了1200瓶，每瓶3800元，空瓶成本就要1300元，結果被一口氣搬走6箱，又喝掉13瓶，損失32萬多元，有遙控器可以開倉庫鐵門的人只有自己人，廟方懷疑內賊所為，而事發當天監視器錄下凌晨4點3分，倉庫鐵門被打開，廟祝在22分才出來查看。

記者vs.三隆宮總務組長：「但是監視器有錄到他起來，他說他（廟祝）在睡覺，所以說很奇怪的地方就是在這裡。」

三隆宮蔡姓廟祝：「我還在房間在睡，我4點10分聽到鈴聲（鬧鐘），我才爬起來。」紀念酒被偷已經夠氣，總幹事當天十點半報案，警方說在忙廟方下午又請立委助理打電話，最後卻是總務組長四天後搭船去東港才完成報案。

三隆宮總務組長林漢德vs.記者：「（也沒有來採指紋，那些都沒有到現在都沒來），小琉球還特別跑到東港報案就對了對對對，你會覺得這樣相當的擾民很扯啦。」

屏東東港分局偵查隊分隊長陳宗閔：「當下請廟方人員至所製作筆錄，惟廟方人員表示等確認損失數量後，再至分駐所報案。」由於廟方的監視器，沒發現有人把紀念酒運出去的畫面，但這紀念酒瓶身有黃金彩繪是否因為近期黃金價格不錯，才被小偷看上警方追查中。

