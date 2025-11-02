獨家／扯！民宿管家神經痛求送醫 控被關精神科餵藥毆打

屏東一家民宿的女管家身體不舒服昏倒了醒來後發現躺在精神專科迦樂醫院床上，被餵鎮定藥物，兩度毆打。（圖／東森新聞）





屏東一家民宿的女管家休假在民宿內喝酒，後來身體不舒服，走路到派出所求助，警方叫來救護車，女管家告知有神經痛病史，之後昏倒了，醒來後已經躺在精神專科迦樂醫院床上，被餵鎮定藥物、兩度毆打，待了八天七夜，沒人相信她精神沒問題，最後是雇主回國循線找到人，八天恐怖遭遇，女管家驗傷要告傷害跟妨害自由，至於警消回應按程序通報，經評估才送迦樂醫院。

受害女子柯小姐：「不要打我不要打我，為什麼要打我不要打我，很害怕我到裡面去，真的不知道哪一天去才出得來。」

柯小姐想幾天前的恐怖遭遇仍心有餘悸，說自己莫名被抓進精神科醫院待了8天7夜，受訪當天疑似藥效還沒退、神情恍惚，但被暴力相向的環節以及腳上的瘀青至今還沒消退。

受害女子柯小姐：「四肢都綁起來，然後就開始毆打我，捶你的哪裡手跟腳，這樣子一個大字，對對對沒有錯。」

柯小姐是屏東墾丁一間旅店的管家負責處理訂房和客服，就在10月22號晚間，她休假喝醉了尾椎神經舊疾復發，她從飯店走到派出所求助，本來要說自己神經抽痛，卻跟員警說。

受害女子柯小姐VS.員警：「可以去精神科嗎，（要帶你去精神科嗎。）」

之後斷片失去意識，再醒來卻是在小黑屋裡面，而且完全與外界斷聯，旅店老闆23號回國找不到員工，24號請柯小姐台中的哥哥報失蹤，繞了一圈才發現，人居然在屏東迦樂醫院精神科裡面，25號一早衝到醫院要把員工帶回來，院方說柯小姐不能出院不能會客，療程一共14天，老闆又急又氣透過各種管道，總算在29號才把人給領出來，但柯小姐出院手腳全是瘀傷，疑似也因為吃藥無法正常對答。

柯小姐的雇主張昌益：「什麼她一覺醒來就在迦樂醫院。不人道比泰國（緬甸）那個什麼KK更KK。」

墾丁派出所所長楊昱謙：「向警方表示可以帶她去精神科嗎，本分局立刻通報相關單位協助處理。」

墾丁分隊隊員洪建豪：「經評估後送迦樂醫院救治。」

被關了八天七夜限制自由，強餵鎮定藥物昏睡還被打，柯小姐已經驗傷，要對迦樂醫院提告，就算柯小姐喝醉表達有誤，沒有精神疾病，卻莫名被送到精神科醫院強制診治，還疑似遭到暴力對待，究竟哪個環節出問題，讓她在精神專科度過人生中最難熬的八天。