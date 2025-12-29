獨家／扯！ 車擋停車場閘口還放「公務牌」 新北環保局喊告

民眾開車到停車場，看見一輛車擋在閘口前一動也不動，駕駛人也不在車上。（圖／東森新聞）





基隆有民眾開車到忠三停車場，看見一輛車擋在閘口前，疑似想等待卡位，但離譜的是，駕駛人卻不在車上！不過他的擋風玻璃放了一張，寫著新北市環保局執行公務中的牌子，讓民眾直呼非常誇張。對此新北市環保局比對車號，確認這輛車不是他們的公務車，懷疑有人假冒公家機關身分，目前已經報警處理。

車主開車來到停車場，不過閘口前方竟有一輛轎車，卡在門口半天一動也不動，害他也跟著無法進入，下車查看，誇張的還在後頭。車內沒有半個人，直接熄火擋在閘門前方，前方擋風玻璃上還有一張告示牌，寫下新北市政府環保局執行公務中，看見這一幕，車主超級傻眼，其他民眾也覺得非常誇張。

其他民眾：「非常嚴重之困擾，後面還有人要使用，你這樣子人家怎麼停車，公家機關更不可取，很不道德的一件事情。」

地點就在基隆市仁愛區忠三停車場，就有民眾猜測，會不會是擋桿故障車才進不去，但經過確認，停車場設施完好，擋桿沒有故障，不排除是裡頭沒車位，車輛故意停在閘口前卡位，人還離開現場。

其他民眾：「不能因為說你是公務車，要怎麼停就怎麼停，如果你這樣子停，那基隆每個市民，都比照這樣停喔。」

《EBC東森新聞》實際求證，新北市環保局比對內部所有車牌後，案情卻有大逆轉！

環保局回應，車輛上放置的識別字樣牌誌，並非公務車輛，將依規定報警，追查是否違反刑法，冒用機關官銜規定，實際比一比，偽造和正版的公務牌，都有新北市政府logo，但字樣順序大不同，卻還是容易被誤認。

其他民眾：「很誇張啊，覺得不應該停這麼久，我覺得這種觀感超不好的。」

公家單位恐怕是無辜被誤會，其實新北市府公務汽車近年來已經陸續電動化，公務車字樣也明顯印在車身上，到底是誰假冒公務車身分，肆意停在停車場外頭，警方也將介入調查。

