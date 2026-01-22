獨家／扯！通緝犯「假身分」一路蒙騙開庭 檢警沒發現

台中市刑大接獲毒品案件情資。（圖／東森新聞）





台中市刑大接獲毒品案件情資，5日到新竹抓捕一名蔡姓嫌通緝犯，但他竟然拿著陳姓男子的身分證，一路蒙騙過關，就連進到地檢署開庭，檢察官也沒發現異狀，通緝犯以「陳姓男子」進了警局再到地檢署，竟然騙過層層關卡，最後無保請回。事後被冒名的陳姓男子還被以藏匿人犯的嫌疑，要求到案說明，讓他質疑明明是警方查核出包，現在卻連他也無端扯上案件。

警員全副武裝破門攻堅，這是台中市刑大偵三隊在抓毒販的畫面，不過現在竟出現查核的離譜疏失。通緝犯成功冒用他人的身分，從警局一路騙到地檢署，並從法庭無保請回。

遭冒身分男子陳先生：「偵查隊這邊過關了到地檢署，到檢察官那邊也可以過關，這不是他們的疏失，不然是什麼。」

事發在1月5日，台中市刑大接獲情資，跑到新竹新豐鄉租屋處查獲毒品，意外抓到一名蔡姓通緝犯，但他皮夾放的是陳姓男子的身分證。

蔡姓通緝犯當場報出陳男的身分，還能倒背如流，警方不疑有他，就將蔡姓通緝犯帶回警局。沒想到他就用這個身分，被移送到新竹地檢署，隔天（1/6）在地檢署開簡易庭，檢察官再一次核對身分，蔡姓通緝犯又蒙騙過關，最後竟然被無保請回。

遭冒身分男子陳先生：「（蔡嫌）說用我的身分被抓的，但是應該很快就會被發現，我就跟他講，先把我的證件拿來還我。」

蔡姓通緝犯離開地檢署，趕緊跑到新北市三峽將證件還給陳姓男子，還在他家留了一夜。事後陳姓男子收到藏匿人犯到案通知，讓他相當不滿。

遭冒身分男子陳先生：「我認為啦，他們是要掩蓋過他們疏忽的事實，這個對他們來說，包括檢察官，這個是重大疏失。」

台中市刑大偵三隊隊長杜旻信：「本大隊員警立即將冒用身分的蔡嫌拘捕到案，陳男是否有藏匿人犯之嫌，目前正依照程序調查釐清。」

台中市刑大偵三隊否認疏失，稱說是時間差比對有誤，造成一連串的錯誤，事後也將蔡姓通緝犯逮捕歸案。但整個過程從抓人到移送，通通用假身分闖關，讓檢警全被蒙在鼓裡，誰的疏失還要釐清，但也讓被冒名的人無端扯上案件。

