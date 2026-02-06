獨家／把女警當酒家女使喚還要「穿辣點」 前南投縣警局刑大大隊長遭拔官內幕

蕭榮哲得知將改調警務參，一度想運作回刑事警察局任研究員一職。

前南投縣警察局刑警大隊大隊長蕭榮哲（二線四星）今（6）日「秘密」改調雲林縣警察局警務參，他的人事令在刑事警察局日前發布的重要刑事警職人事案名單中莫名「神祕消失」。原來，他去年因涉嫌要1名年輕貌美的女偵查佐「穿辣一點」出席餐會幫忙倒酒，把女警當酒家女使喚，還用三字經髒話辱罵女性幹部，遭檢舉性騷擾、職場霸凌與公車私用，經查證屬實下台一鞠躬，警界喝酒鬧事醜聞再添一椿。

這起誇張的醜聞發生在去年底，蕭榮哲將1名心儀已久、原隸屬某分局偵查隊的女偵查佐，逕自調至刑警大隊內勤業務單位上班，卻屢次要求該名女偵查佐陪同出席地方餐會，還要她「穿辣一點、清涼一點，這樣才好看」，讓女警困擾不已。

廣告 廣告

某次，女警再度接到蕭榮哲電話，要她馬上換裝到餐會現場參加餐敘，女警告知正在上班執勤中，沒想到蕭榮哲還是要她馬上到場，協助幫忙倒酒，還稱若超過下班時間，允許她報「超勤加班費」，把女警當酒家女使喚，十分誇張。

蕭榮哲因涉嫌性騷擾女警，倒台改調警務參。（翻攝南投縣警局官網）

由於不堪其擾，女警受不了精神折磨，向所屬刑大女性組長報告，這名女組長私下向蕭榮哲勸說，希望他克制，別造成部屬工作困擾，卻引來蕭心生不滿，藉機用三字經辱罵女組長，2名受害人不願吞忍，向長官具名檢舉其惡行，才讓醜聞曝光。

據了解，蕭榮哲少年得志，警大70期畢業，原在台中市警局擔任偵查隊長一職，後獲「長官疼愛」，調升至刑事警察局中部打擊犯罪中心擔任隊長一職，2024年1月到任南投縣警察局刑警大隊大隊長一職。

他上任2年期間屢傳爭議，其中最著名的就是把各分局年輕貌美、身材姣好的女警通通調到刑大內勤單位任職，一時間刑大辦公室美女如雲，髮香飄散，讓警界戲稱蕭在警局「後宮選妃」集中管理，卻也讓各分局偵查隊苦無女警支援。

該名女警終因承受不了外界壓力，最後選擇自動請辭警察工作，改行學做麵包，讓警界平白損失1名認真負責的好女警。蕭榮哲事發後，擔心醜聞曝光，由其父親動用警界人脈、政商關係，一度想調回刑事警察局局本部任研究員一職，遭剛退休的刑事警察局局長周幼偉斷然拒絕。

據了解，蕭榮哲升官之路「飛快」，關鍵因素就是其父親在幕後操盤。蕭父在彰化社頭經營襪子工廠，小有名氣，靠著熟識前警政署長黃明昭，讓蕭榮哲短時間內空降刑事局中打、南投縣刑大，老爸精心為兒子安排出路原無可厚非，但他卻沒好好把握機會，折損父親與長官對他的厚愛與栽培，十分可惜。

在傳出蕭榮哲涉及性騷擾、職場霸凌，可能下台後，南投縣警局上上下下一律封口噤聲，無人敢多談論內幕。諷刺的是，現任南投縣警察局長謝宗宏，2019年4月時任新北市警局永和分局長，被爆在一場與電子媒體女記者餐敘期間，酒後撫摸女記者臉龐，謝宗宏受訪時曾辯解，當天大家都有喝酒，女記者可能因不勝酒力跌倒，當時他好像有伸手扶對方起來，摸臉是拍攝角度問題。

縣警局2大長官先後傳出酒後性騷擾風波，基層員警理應引以為誡，酒後失態、酒品失格，嚴重者還會丟官，警界飲酒出醜、喝酒誤事案例，值得三思借鏡。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

臺南苗栗2起傷人案 警政署肯定英勇執法

藍營竹縣初選林為洲批陳見賢球員兼裁判 諷「史上最醜陋的霸凌」

好市多會員抽中WBC經典賽門票 網友熱議：夢幻等級福利