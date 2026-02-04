獨家／把「偷貨物」當開盲盒！ 賊持萬能鑰匙偷貨車

受害車主兒子將小偷制服。（圖／東森新聞）



過年期間送貨注意，鎖上車門還是可能被偷！新北市三峽一名竊賊，拿著自備鑰匙開車門，正要把貨車開走，就剛好被司機兒子發現，揪住對方並報警。其他物流司機表示，這些小偷觀察力很強，會看準下車送貨時機，把偷貨物當「開盲盒」，鋌而走險，就是想趁過年前賺一把大的。

獲報有竊賊偷開小貨車，警方到場，受害車主兒子已經將小偷制服。

受害車主vs.警方：「（你們追他是不是），哪有追他，我就下來在那邊，他從發財車下來。」

竊賊偷貨車，當時剛好被受害車主的兒子直擊，他立刻追上前，制止犯行，對方還一度想要落跑，又被抓回來。

受害車主vs.警方：「你放開啦放開啦，你叫什麼名字。」

受害的貨車主要載園藝，像是鮮花、盆栽等物品，竊賊疑似拿著萬能鑰匙，手戴麻布手套行竊，以為不會被發現，但他還沒把車開走，就被車主兒子逮到。

快要過年了，也是物流業最忙碌的時候，但是就有竊賊他們鎖定載滿整車貨物的貨車，趁司機不注意，直接偷溜上車把車開走，把整車的貨物載走銷贓，因為物流司機，多半都是一人作業，臨停送貨，跟時間賽跑，有時候一下車，後車箱開了，下貨之後，就會離開貨車，這讓竊賊有機可乘。

非當事物流司機：「因為他們都會有，觀察力都很細心，看你有沒有按鎖，或是遙控的看有沒有那個(上鎖)，定位直接開啟報案的話，直接開定位他們車廠車商內，（立刻連結這樣）對啊看到連線，人在哪裡四環（鏡頭）都看得到，只要車子發動定位跑不掉啊。」

對於竊賊來說，儘管是開盲盒行竊，但只要能偷到一輛車，包含貨車跟貨物，都能立刻變現。年關將近，是物流業的旺季，司機跟竊賊鬥智鬥勇，防竊花招百出，要防止被有心人盯上。

