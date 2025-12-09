獨家／投資客買農地蓋廠房牟利 撕「停工單」繼續蓋

高雄大寮區好幾塊農地，搭建H型鋼梁。（圖／東森新聞）





高雄大寮區好幾塊農地搭建H型鋼梁，當地居民說，有投資客買農地蓋廠房出售，成本一間700萬，傳出要賣1500萬。讓居民不滿的是，因為旁邊都是毛豆田、紅豆田等作物，擔心影響農作物。檢舉違建後，違章大隊來貼單，但他們不甩，撕掉繼續蓋，拆掉後又重新搭建，違章大隊說會持續列管。

來到大寮區江山路，這塊農地旁邊有水泥矮牆，甚至連水表、電表都有，農場上一堆H型鋼，兩名工人爬在鋼梁上，一看到記者拍攝，立刻爬下來。旁邊還有吊車駕駛也是一樣，立刻停工接著離開。

現場可以看到已經是停工的狀態，在《EBC東森新聞》直擊之後，可以看到現場已經貼了停工單，但這也違章大隊第二次來貼單了。

當地民眾：「這兩天又在施工（裝H型鋼），施工大家就一直說怎麼又開始了。」

高市違章大隊副大隊長陳碩甫：「在11月中旬的時候進行了處分，並在11月下旬進行了拆除。」

空拍看到違建農地對面有民宅，旁邊就是毛豆田，當地民眾擔心會影響農作物。據了解，投資客疑似花7000萬買下這一塊農地，從街景圖一看，2022年就是農地，現在多了H型鋼，隔成十間，預計蓋成十間工廠，一間700萬成本，傳出要賣1500萬。

當地民眾：「這也是要賣，這又不是我們在地人。」

農地違建不只這裡，另一處農地也被蓋成工廠，連窗戶跟門都有了，現場可以看到拆除大隊9月中查處貼單10月拆除部分，但業者不甩撕掉單子，12月初照樣施工。

當地民眾：「這一定是集團式的，大家都有檢舉，就是沒有辦法。」

高市違章大隊副大隊長陳碩甫：「我們都會持續性的列管，並辦理拆除。」

鏡頭轉鳳林二路這裡，也是從農地變工廠，怪手趕工中，預計二周後就完工。當地民眾：「（一間多少啊），現在差不多都1800萬。」

違建的農地緊鄰紅豆田跟香蕉樹，馬路對面則是種高麗菜，買農地當廠房的業者到時候被舉報非農用，恐怕會面臨拆除夷平、斷水電以及開罰。

而在售出之前，居民檢舉N次了，由於施工中，只能拆除無法開罰。地主沒在怕，囂張繼續把農地變違建，賣了之後翻倍賺，難怪大寮違建隨處可見，多年了依舊無解。

