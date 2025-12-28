獨家／拒赴中國演出！鍾綺高喊「尊嚴比利益重要」唱台語催淚原因曝光

記者徐珮華／台北報導

鍾綺接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

台語創作歌手鍾綺日前不滿朋友抱怨台灣環境差，拍片直言「真的這麼不開心就搬出去」，並在影片中流利切換英語與台語，引發熱議迅速走紅。近日她接受《三立新聞網》專訪，坦言導火線是朋友無法理解她為何排斥前往中國演出，不過她認為尊嚴遠比利益重要，即使中國有更多工作機會，但「我的心在這裡（台灣）」，始終不願背叛自己。

鍾綺好友不理解她為何拒絕前往中國，話題進而延伸到「台灣沒有很好」的爭論。（圖／記者趙于瑩攝影）

鍾綺影片爆紅後，不少網友翻出她高中時期赴美留學，以及近年多次因工作往返加拿大的經歷，質疑她不允許外界批評台灣，自己卻長期旅居國外。對此，鍾綺無奈喊冤，強調自己家住新北、老家在高雄，一直都住在台灣，「很多人看我拍的影片，會覺得我是外國人在講台灣的事。但其實不是，我就是台灣人在講台灣的事。」

事實上，鍾綺早在高中赴美留學時，就萌生推廣台灣文化的想法。她回憶當時不少人誤以為台灣就是泰國，她總會耐心解釋兩者的差異；台灣的朋友也特地為她準備一件印有台灣元素的上衣，讓她經常穿去上課。近年因工作往返加拿大，對她而言同樣是一種將台灣文化帶向世界的方式。

鍾綺牢記阿公叮囑「台語是我們的根」。（圖／記者趙于瑩攝影）

之所以選擇以台語創作，是因為鍾綺自小跟著阿公學唱台語歌，對方臨終前叮囑她：「台語是我們的根，要唱歌就要唱台語歌。」當年僅小學一年級的她，對於這句話並未完全理解，但從小被灌輸「台灣人吃台灣的米、喝台灣的水，就要會說台語」的觀念，因此明白阿公對這塊土地的深厚情感，並始終將這段話放在心中。

鍾綺近年作品多以台語結合英語，她坦言創作本身並非難事，真正的挑戰來自外界眼光。她表示，不少人基於傳統觀念，認為她的作品不算台語歌，甚至批評她利用台語獲利、蹭台派，更以生殖器辱罵，讓她忍不住笑說：「我本來就是台灣人，為什麼要蹭台？」不過她也分享，許多海外粉絲聆聽她的作品後，開始對台語產生興趣並想要學習，是她覺得最棒的回饋。

楊烈邀請鍾綺擔任演唱會嘉賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

如今作品逐漸被更多人看見，就連「寶島歌王」楊烈也十分欣賞。談及楊烈，鍾綺忍不住哽咽，形容對方是位非常照顧晚輩的前輩，也給過她許多鼓勵。她坦言早期作品並不被業界看好或接受，但在楊烈提攜下，更讓她想把握每一次機會，把台灣推廣出去，也將對方視為願意為台灣發聲的好榜樣。

鍾綺分享，楊烈曾對她說過「愛台灣是本能」，這句話讓她印象深刻，也想起阿公過去的教誨。如今楊烈主動邀請她擔任明年「自由之地」世界巡迴演唱會嘉賓，兩人屆時將合唱經典老歌，也會演出各自的作品；而楊烈在忙於拍戲之餘，仍用心準備豐富歌單，讓她相當敬佩。

