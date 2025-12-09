獨家／拖吊場客滿才不拖違規車？直擊保管場停滿車

拖吊場已經客滿。（圖／東森新聞）





台中市在今年十月曾經大力掃蕩過無牌車，但路邊竟然還是很多這些違規車輛，被民眾質疑，其實是因為拖吊場已經客滿，所以警方才會選擇性拖吊。《EBC東森新聞》實際直擊拖吊場，其中崇德保管場幾乎已經停了7成滿，甚至也有拖吊車出去繞了一大圈，都沒有拖到車就空車回去。對此警方澄清，目前保管場數量都可供移置保管，只要發現嚴重違規的車輛，都一律開單拖走。

十月份的時候，台中市政府才說要大力掃蕩這些無牌車，但是在路邊還是很多這種俗稱的「幽靈車」，有民眾就指控警方不拖吊的原因，很有可能就是跟這些拖吊場已經客滿有關係。

在台中的文心拖吊場，場內大約停滿了5成左右；另一個崇德拖吊場更滿，幾乎停了超過7成以上滿滿都是車。民眾質疑就是因為停滿，導致外面的違規車拖不回來。

《EBC東森新聞》實際直擊拖吊場，等了大約半小時，沒有車被拖回來，反倒有兩台拖吊車開出場，似乎接到勤務前往，結果沿著文心南七路、忠明南路，再到拖吊熱點工學路。

《EBC東森新聞》沿路直擊，有車輛停在紅線，也有車路口違停，但拖吊車都直接開過，就這樣兩台車空車開回拖吊場，難免會被質疑縱放違規。

台中交通局交通行政科股長：「針對併排違停、身心障礙專用車格違停、人行道違停，以及行人穿越道違停等4種態樣執行優先拖吊；至於一般違規停車是以逕行舉發為原則。」

原來保管場分成一般道路違規是交通局負責，而無牌車、註銷車則是警察局負責，在各保管場提供給警察局的數量，汽車能停740輛、機車1570輛，目前都已經接近9成滿。

台中交通局交通行政科股長：「本大隊持續加速拍賣的作業，以提升場內空間的周轉率。」

如果是一般違規，流動率高不佔用空間；但如果是無牌車、幽靈車，可能長期占用保管場，能消化方式就是在保管5天無人認領後，通知車主限期領回，沒領回再公告3個月，再不領就是由交通局或警察局拍賣。

兩個局處都強調保管場仍然有空間，無論是無牌車還是嚴重違規，一律都先拖回，避免被人質疑，警方多重標準是否跟拖吊場有關係。

