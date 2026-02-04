獨家／拖板車撞進家門「駕駛慘死」 屋主損達兩百萬

遭拖板車衝撞的屋主無奈表示，他的鐵門、牆壁還有120萬的休旅車，都被撞爛毀損，損失破200萬。（圖／東森新聞）





過年前，遇到這種事真的很無奈，遭拖板車衝撞的台東屋主無奈表示，他的鐵門、牆壁還有120萬的休旅車，都被撞爛毀損，損失破200萬，而且35歲蘇姓駕駛當場噴飛身亡，慘死在自家門口，也讓屋主一家心裡留下陰影。而拖板車業者強調，駕駛已經休息超過12小時才出班，絕對沒有疲勞駕駛的狀況，後續也會全權賠償。

小山貓一次又一次把廢土清運搬離，土堆中夾雜著磁磚、水泥塊，還有拖板車撞進門的車殼碎片，加上電線、樹枝通通擠在一起，屋主和附近鄰居拿著高壓水槍和刷子，奮力東掃西掃，家門前還是堆滿廢土，實在好無奈，因為4號一早，有駕駛開拖板車失控撞進民宅。

遭波及張姓屋主：「這個門也很貴，這個門要六萬，還有那堵牆，估下去也是要好幾萬，（休旅車）爛掉了啊，我們很少在開啊，也跑沒幾公里。」

五、六年前花18萬，訂做家門前鐵柵欄，現在要重建可能破20萬，大門牆壁都破6萬元，才剛用120萬買下的休旅車也要報廢，損失200萬元跑不掉，尤其拖板車駕駛當時沒繫安全帶，從擋風玻璃噴飛出車外，在住家前當場身亡。

遭波及張姓屋主：「不放心啊，有一個壓力啊，一定有一個陰影，（今天還是會住這嗎？），不住這要住哪啦。」

雖然拖板車公司強調，這一切毀損他們都會賠，後續事宜也會全權處理，但屋主仍心有餘悸。

根據了解，當時這名肇事的35歲蘇姓駕駛，4號清晨4點載著廢土從高雄總公司，出發要到台東的廢土處理場，6點50分左右行經中興路六段時衝撞進民宅，拖板車公司業者表示，駕駛已經休息，超過12小時才出車班，上下班時間都有遵守勞基法。

當事拖板車公司業者：「我是去抓他這禮拜，從1月25到今天（4）為止，平均休息時間，是在13.5小時，今天這一件是一定沒有，疲勞駕駛的。」

家門被撞破，還有駕駛命喪門前，無辜屋主只能盡量清掃，希望在過年前，能把事故陰霾全清乾淨。

