獨家／拖板車撞進家門「駕駛慘死」 屋主損達兩百萬
過年前，遇到這種事真的很無奈，遭拖板車衝撞的台東屋主無奈表示，他的鐵門、牆壁還有120萬的休旅車，都被撞爛毀損，損失破200萬，而且35歲蘇姓駕駛當場噴飛身亡，慘死在自家門口，也讓屋主一家心裡留下陰影。而拖板車業者強調，駕駛已經休息超過12小時才出班，絕對沒有疲勞駕駛的狀況，後續也會全權賠償。
小山貓一次又一次把廢土清運搬離，土堆中夾雜著磁磚、水泥塊，還有拖板車撞進門的車殼碎片，加上電線、樹枝通通擠在一起，屋主和附近鄰居拿著高壓水槍和刷子，奮力東掃西掃，家門前還是堆滿廢土，實在好無奈，因為4號一早，有駕駛開拖板車失控撞進民宅。
遭波及張姓屋主：「這個門也很貴，這個門要六萬，還有那堵牆，估下去也是要好幾萬，（休旅車）爛掉了啊，我們很少在開啊，也跑沒幾公里。」
五、六年前花18萬，訂做家門前鐵柵欄，現在要重建可能破20萬，大門牆壁都破6萬元，才剛用120萬買下的休旅車也要報廢，損失200萬元跑不掉，尤其拖板車駕駛當時沒繫安全帶，從擋風玻璃噴飛出車外，在住家前當場身亡。
遭波及張姓屋主：「不放心啊，有一個壓力啊，一定有一個陰影，（今天還是會住這嗎？），不住這要住哪啦。」
雖然拖板車公司強調，這一切毀損他們都會賠，後續事宜也會全權處理，但屋主仍心有餘悸。
根據了解，當時這名肇事的35歲蘇姓駕駛，4號清晨4點載著廢土從高雄總公司，出發要到台東的廢土處理場，6點50分左右行經中興路六段時衝撞進民宅，拖板車公司業者表示，駕駛已經休息，超過12小時才出車班，上下班時間都有遵守勞基法。
當事拖板車公司業者：「我是去抓他這禮拜，從1月25到今天（4）為止，平均休息時間，是在13.5小時，今天這一件是一定沒有，疲勞駕駛的。」
家門被撞破，還有駕駛命喪門前，無辜屋主只能盡量清掃，希望在過年前，能把事故陰霾全清乾淨。
更多東森新聞報導
快訊／台東恐怖車禍！拖板車撞進民宅 駕駛噴飛車外亡
拖板車大外割迴轉 直行婦衝撞卡車底遭拖行
新／台南女騎士撞拖板車 右腿卡輪下濺血
其他人也在看
中國賓士降價大跳水！最多省新台幣30萬 名單一次看
中國賓士降價大跳水！最多省新台幣30萬 名單一次看
日本 Yamaha 預告推 JOG ONE 新速克達！更安靜省油 台灣有望跟進
台灣山葉最暢銷的國民代步車 JOG 125 在 2022 年逆向輸入回日本市場，同樣大受歡迎，而日本 Yamaha 宣布，將在 3 月 19 日發表全新 JOG ONE 速克達，搭載 124c.c. 引擎並擁有超輕車重與實用配備，未來台灣市場是否跟進有待觀察。
搭載全新開發 1.4 升渦輪油電！Suzuki 小鋼炮 Swift Sport 大改款有望今年問世
去年 Suzuki 小鋼炮 Swift Sport 退場，新一代車型何時會接棒上場成為熱血車迷的關注焦點，根據日媒最新消息，全新 Swift Sport 將於 2026 年秋季正式亮相，將導入 1.4 升渦輪搭配 48V 輕油電系統，同時外觀造型更加激進。
Ioniq 9與EV9最強大對手，Toyota預告2/10推出六人座純電SUV
日前Toyota釋出車尾照預告將推出全新車型，外界紛紛都在猜測會是何款車型，而近日則進一步公布內裝圖，也清楚告知將是一款六人座電動休旅。日前Toyota釋出車尾照預告將推出全新車型，此圖也引來外界猜測會是何款車型，如今Toyota進一步公布車輛車室圖，該車不僅為電動車，而且還是配置2/2/2六人座大型電動休旅車，同時也預告此款全新車型將會在2/10亮相，車名方面外界猜測會是bZ5X或Highlander，至於會是何名屆時亮相就會揭曉，而之後上市也勢必會對Ioniq 9與EV9造成威脅，但就Ioniq 9與EV9銷售情況來看，Toyota六人座電動休旅能否創造佳績也讓人好奇。Toyota近日公布2/10亮相的電動休旅車車室圖。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
2026年1月台灣汽車市場銷售報告｜福特 Territory、三菱 Xforce 衝進前段班 國產休旅出現新變數
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
Foxtron Cavira安審合格證到手，接替Luxgen n⁷最快有望上半年上市
日前，車安資訊網合格產品資訊查詢系統中更出現Foxtron Cavira取得車輛安全審驗合格證資訊，進一步證實Foxtron將以Cavira取代原先的Luxgen n⁷，扮演未來Foxtron品牌在台灣車市電動中型休旅主力，推測最快有望上半年在台上市。
【明星聊愛車】演員田家達選Toyota Corolla Cross成拍戲良伴 車內空間夠大、省油好養、簡單實用
出道至今已有25年，演出多部膾炙人口戲劇作品的田家達，47歲的他散發熟男魅力，時常在社群更新近況與粉絲互動。以拍戲為主業的他，在拍八點檔的時候，生活作息就像公務員，代步車相對非常重要；因應工作常常要上山下海去外地，擁有一台好開夠裝的車，對他來說是選車首要考量！5年前購入Toyota Corolla Cross休旅車，正是因為好開、空間夠大，一起來看看他的分享。
2026 年一月台灣電動車銷售排行榜：Toyota bZ4X 奪銷售龍頭、Luxgen n7 仍在前三
2026 年一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和去年十二月相比，今年一月的台灣電動車市場總銷量衰退不少，從超過 7,000 輛下滑到僅有 1,100 輛左右，主要原因在於去年十二月爆量交車 5,124 輛的特斯拉 Model Y 下一批新車仍未到港。
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
汽車隔熱紙透光率新制2/28上路 初估每年影響41萬輛新領牌車主
「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，每年將影響41萬輛新領牌車主。 交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。 新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。 交通部政務次長陳彥伯3日表示，新制不影響現有車輛，但將影響每年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的
怎能不愛車／全球只做18輛 近億元的V12超跑有多狂？
在全球引擎小型化與電動化浪潮下，V12幾乎成了時代的眼淚，但義大利小眾車廠De Tomaso顯然不打算照劇本走。品牌最新釋出的 P900 超級跑車，直接端出全新V12引擎與排氣系統，態度就是一句話：越稀有，越要做到極致。
新車與中古車、油車或電車 何車值得買？據研究分析 中古電動車CP值最高
隨著新車價和持有成本不斷提高，消費者都在試圖減少支出費用，因此就有消費者會轉向至電動車以減少油錢與養護成本，但根據統計分析電動車其實相對最具CP值，但前提必須是中古車。由於新平均價格不斷上漲，對於要購買車輛的消費者來說無疑是增加支出，然而目前除油車外還有油電、PHEV和純電等車型，其中又以多數電車車主表示電費與養護等成本都比油車便宜，這樣一來到底是要選擇油車還是電車？ 根據密西根大學（University of Michigan）的最新研究與市場趨勢，研究顯示，購買一輛車齡三年的二手電動中型SUV，在約10年生命週期的總成本比全新燃油車節省約1.3萬美元，節省幅度遠超二手燃油車。這主要歸功於電動車前期折舊率高，讓二手買家能以低價入手，並結合後續較低的燃料與保養支出。但前提必須居住處能安裝充電樁，倘若頻繁用車且都仰賴公用充電站，長期下來充電費僅略低於油車燃油費，相形之下油電車型反而會來得更省。根據密西根大學研究顯示，購買車齡三年二手電動中型SUV，在其生命週期的總成本比全新燃油車節省約1.3萬美元，節省幅度遠超二手燃油車。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
蘇花改自撞！ 休旅車「引擎噴飛」 擦撞30人遊覽車
花蓮縣 / 綜合報導 蘇花改中仁隧道北端31日下午，發生一起車禍，一名27歲男子開車載著3名乘客北上，疑似因為恍神導致車輛失控撞擊分隔島，隨後還彈飛撞上對向載有30人的遊覽車，劇烈撞擊之下，引擎與車輛竟然直接分家，彈飛數公尺，幸運的是駕駛僅受輕傷，車內乘客也沒有大礙，至於遭到撞擊的遊覽車，含駕駛在內30人也全員平安。一輛白色休旅車，剛開出隧道，經過彎道車輛卻沒有減速，反而逐漸偏移，狠狠往中央分隔島撞上去，車輛當場彈飛，車殼碎片和零件瞬間炸裂，休旅車撞擊後彈跳起來，不偏不倚再撞上對向遊覽車，嚇得遊覽車駕駛趕緊下車查看。警方VS.乘客：「可以敘述一下當時車禍狀況嗎？，你在睡覺(對我在睡覺)，所以你都不知道(不知道)，然後我起來的時候就(車禍了)。」車禍發生在31日下午4點多，台9縣148.8公里處，蘇花改中仁隧道北端北上車道出口，當時27歲的吳姓駕駛，開休旅車載著3名乘客，要回台北上班，遊覽車則是要前往花蓮的飯店入住用餐，兩車發生碰撞。所幸休旅車吳姓駕駛只有受到輕微擦傷，其他3名乘客沒有大礙，另外遊覽車含駕駛在內30人，也無人受傷。花蓮縣警察局交通隊副隊長王雋霖：「自小車車頭全毀遊覽車車身遭其波損，那自小客車上3人(乘客)皆為輕微擦挫傷，未有大礙且表示不需送醫，現場未發現任何違禁品雙方酒測值均為零。」再看一次這驚險畫面，駕駛疑似是因為長途駕駛，一時恍神失控撞上分隔島，雖然休旅車幾乎全毀，但不幸中的大幸是所有人都沒有大礙，畢竟安全才是回家唯一的路。 原始連結
車水馬龍網吃飽買滿聚餐日！最親民的七人座 ～ 2026 MG G50 PLUS【特別企劃】
又到了車水馬龍網每月員工聚餐時間，正好我們就以此為情境來檢視MG G50 PLUS七人座MPV的實用性表現如何？從公司集合、市區停車到全員滿載前往淡水用餐，整個過程貼近真實家庭多人用車需求。不論是空間運用、乘坐舒適度或動力操控表現，MG G50 PLUS皆展現出它理想日常實用MPV的高成熟度。
翻車意外! 疑沒看到"猛撞"路旁工程車!隧道內四輪朝天
地方中心／趙永博 花蓮報導蘇花公路台9線159.2公里處，大清水隧道內發生一起翻車意外。早上8點左右，一名休旅車駕駛疑似沒注意車前狀況，撞上路邊施工車輛，撞擊猛烈，整輛車當場翻覆，四輪朝天，也導致現場交通一度大打結，所幸事故一小時後，就恢復通行。一輛白色休旅車，倒頭栽，整輛車翻覆180度，四輪朝天，橫躺在路中央，佔據一整個車道，來往的砂石車通過，都得放慢速度、小心閃避，深怕一個沒注意，發生二次事故。大型吊車，緩緩整輛車吊起，回正排除現場，只見車頂嚴重凹陷，擋風玻璃也碎了一大片，會這麼嚴重，原來是因為駕駛衝撞路邊停放的工程車，才會釀禍。花蓮縣交通隊交安組長陳信義：「該駕駛男性沿台九線南往北行駛，前往上班途中，不慎撞擊路邊停放之工區施工車輛，致該自小客車翻覆」。翻車意外！疑沒看到「猛撞」路旁工程車，隧道內四輪朝天。（圖／民視新聞）事發就在蘇花公路台9線159.2公里處，大清水隧道內，北上路段，周三上午8點左右，這名32歲的胡姓男子，疑似沒注意車況，直接撞上施工車輛，撞擊力道猛烈，導致整輛車當場翻覆。花蓮縣交通隊交安組長陳信義：「自小客車僅駕駛一人，所幸僅造成輕傷，酒測值為零，本案於今日上午9時9分排除狀況，恢復道路通行」。除翻車意外，之前還曾發生過火燒車事故。（圖／民視新聞）雖然事故一小時內就排除，但這一帶，過去不只發生過火燒車，還曾有崩塌意外，目前正進行明隧道復建工程，平日仍有交通管制，只能說開車真的要小心！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：翻車意外！疑沒看到「猛撞」路旁工程車 隧道內四輪朝天 更多民視新聞報導【獨家】中榮翻版！高雄博田醫院也爆無照廠商代刀 主刀院長悠哉坐旁玩醫材關鍵今日／39年前「這1天」勇揭228黑幕！創平反運動新紀元陳菊又爆死訊？高醫秒駁斥揭「最新病況」
愛玩車／Scout概念車亮相 重新定義休旅未來風格
愛玩車／Scout概念車亮相 重新定義休旅未來風格
smart #2純電概念車瞄準北京車展，量產版今年就能見到！
smart Fortwo這款兩門微型車自1998年問世以來，憑藉低油耗、車身小巧、停車便利等優勢，成功切入都會用車市場，也一度成為不少家庭的第二輛車代表。隨著電動化浪潮推進，smart正準備讓這款經典作品復活，並且注入全新世代的設計語彙雨活力。
台鐵春節再加開64班車！凌晨0時開搶 國道客運最低4.2折
春節9天連續假期即將到來，許多民眾準備返鄉、出遊，為此，台鐵自2月14日起（週六）至22日（週日）期間全線再加開各級列車64班，2月5日零時起開放訂票。此外，公路局推出88條國道客運優惠路線，春節連假享6折票價，搭配TPASS2.0方案最高可達4.2折，提供返鄉及出遊民眾多元選擇。
行動炸彈? 男"爛醉如泥"上西濱 當碰碰車狂掃3車
中部中心/邱俊超 苗栗報導光天化日竟喝到爛醉上路！苗栗縣竹南鎮發生一起離譜車禍，肇事駕駛大白天喝得酩酊大醉，幾乎處於"斷片"狀態，卻仍開車上台61線西濱快速道路，結果失控追撞前方3輛轎車，現場宛如"碰碰車"般混亂！西濱苗栗段酒駕撞三車。他開的是行動炸彈車嗎？只見肇事車，在路上飛速開，從後方追撞一輛自小客車之後，又波及其它兩輛車，駕駛到底是有多失控？當救護車到場，運送他就醫，他還不停飆罵三字經，表示要找手機，救護人員只能無奈加以安撫！2日案發在苗栗縣竹南鎮，台61線西濱快速道路與博愛街口，30歲李姓駕駛開車，追撞前方3輛自小客車！肇事駕駛明顯帶著酒意，員警實施酒測，數值高達1.04，明顯超過法定標準，其餘駕駛都沒有酒精反應！事故中，1名患者傷勢比較嚴重，救護人員給予頸圈，以及長背板固定，另外2名患者傷勢比較輕，總共3名傷患送醫！西濱苗栗段酒駕撞三車。李姓駕駛酒測值，是標準值的4倍，這個甚至可達呆滯昏睡的程度，他竟然還敢開車上快速道路！全案訊後，警方依涉犯刑法公共危險罪嫌，將他移送法辦。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：行動炸彈？ 男「爛醉如泥」上西濱 當碰碰車狂掃3車 更多民視新聞報導台中賓士男為閃左轉車！撞斷號誌波及行人釀2傷彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適撞分隔島再撞遊覽車 台9線休旅車引擎噴飛