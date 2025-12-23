獨家／挖地基害鄰宅牆坍 阿嬤驚險逃 工地遭勒令停工

工地旁的民宅牆面整片不見，屋內擺設一覽無遺。（圖／東森新聞）





台中太平一處工地進行老屋翻新，16日下午突然傳出轟天巨響，鄰宅外牆瞬間坍方，住在屋內的阿嬤當場嚇壞。當時工地開挖地基，挖到約1.4公尺深才發現，該地段屬於軟礫土與回填土，一挖下去土質鬆軟，承受不住房屋重量，才會導致磚房坍方，幸好阿嬤及時逃出，並未受傷。屋主與建商雖私下和解，並協助安置阿嬤與孫女兩名租客，但工安意外依法仍須通報，市府都發局勘查後，認定危害公共安全，勒令停工。

工地旁的民宅牆面整片不見，屋內擺設一覽無遺，這並非拆牆整修，而是發生工安意外，住在裡頭的阿嬤嚇得不輕。附近住戶：「快倒的時候，我老婆有聽到他們在喊，叫她趕快出去，她一跑出去，那面牆就倒了。」

工地開挖地基，導致隔壁房屋牆面坍方，現場傳出轟天巨響，受害的不只一戶。附近住戶：「它已經在不同平面，這個是凸的，這邊是凹的，這一次受損的還包括磁磚。」

客廳與走廊牆面龜裂、凹凸不平，再往內走到廚房，裂縫一路向上延伸，住戶嚇得不敢繼續居住。附近住戶：「可能必須要搬家，因為他如果要進來修復的時候很不方便。」

這起事件發生在台中太平一處老屋翻新工地，15日開挖地基，挖到約1.4公尺深時才發現，該地段軟礫土與回填土各占一半。為避免發生意外，工地緊急替鄰宅加固，沒想到才補強一側，另一側牆面卻發生坍方，就連後方住戶也出現鄰損，共有3戶受影響，房屋無法居住，建商已協助安置阿嬤與孫女兩名租客。

工地主任吳先生：「圖面上是開挖大概1米4左右，我們是按照設計圖去施工，現在先找地方讓她們暫住，等回復原貌之後，再請她們回來。」

台中市政府都發局結構工程技師林志傑：「開挖之後，隔壁屬於回填土，回填土承受不住房屋重量，整個牆面就滑落下去。」

依照《營造安全衛生設施標準》，地基開挖深度超過1.5公尺，必須設置擋土設施。市府都發局到場勘驗後，確認是土質鬆軟造成坍方，雖然目前沒有立即危險性，也未造成人員傷亡，但發生工安意外，並非私下和解就能了事，依法仍須通報。

台中市政府都發局正工程司趙崇彣：「有妨礙公共安全之虞，所以我們予以停工。」

工地主任也承諾，受損部分將協助屋主回復原狀，阿嬤居住的老屋目前已完成回填灌漿，並以鋼柱支撐，預計12月25日完成牆面復原。都發局確認，該工地違反《建築法》，危害公共安全，已正式勒令停工。

