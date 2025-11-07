獨家／捕蟹船翻！潛水員怒海中搜遺體 控遭海巡丟包

漁船「漁山36號」翻覆，昨天（6）有民間潛水員出海幫忙救援。（圖／東森新聞）





漁船「漁山36號」翻覆，昨天（6）有民間潛水員出海幫忙救援，晚上在海象不佳的狀況下，在海裡努力了2個小時，協助船長遺體脫困。但潛水員指控，已經救援累到快不能動，問海巡「能不能搭艦艇返港」卻被拒絕，海巡把遺體拉上船後就開走，留下他們在海裡再奮力游回漁船上。對此海巡強調，沒聽到潛水員表達需要上艦艇，沒有拒載潛水員。

翻覆的漁船漁山36號在海面上載浮載沉，海浪一波波打上漁船，整艘幾乎要淹沒，而失聯的船長就卡在船旁邊。民間潛水員：「好，1號下水，2號準備。」

民間潛水員不畏風浪，只為救人，花了兩個多小時，終於讓船長的遺體脫困，送回家人身邊，但指控海巡不只沒下水搜救，接手遺體後就走人，留下民間潛水員在海上飄。

民間潛水員：「我們就是被丟包了，他就只願意載大體回去，然後把我們丟在海上。我們的同伴還有詢問他們說，我們可不可以上艦艇，結果他們就一句說不行。」

這場搜救是因為週三（5）日上午，漁船出海捕螃蟹不幸翻覆，6人獲救，船長和2名漁工失蹤，當時海象非常差，海中救援困難重重。

民間潛水員：「已經是夜間作業，那為什麼海巡的船，他們的照明燈很亮，他們卻沒有來我們旁邊戒護，反而是在旁邊在那邊繞繞繞。」

民間團體潛水教練：「救了大概一個半到兩個小時，我們兩個其實都超級累，超級超級累，就是真的動不太了的那種。我們有試圖叫海巡船過來，但他們沒有靠近，所以後來我們想辦法拖著大體，在海上移動了將近200公尺，海巡他拉遺體上船後船就開走了。」

累到不行的潛水員，傻眼的看著海巡艦艇開走，只好再用盡最後一絲力氣，游回當初載他們出海的船。

民間團體潛水教練：「因為他們的船比較快，比較好盥洗，然後也可以比較快到港口，也比較好上船，他們的船比較好爬。」

對此海巡強調，當時只聽到潛水員請求聯繫其他漁船來接駁，沒聽到潛水員表達需要上艦艇，沒有拒載潛水員。潛水員冒險協助搜遺體，體力透支，還得自己在海上漂嗎，真相是什麼，海巡得查個清楚。

