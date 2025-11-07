獨家／「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…重生現況曝！母了了喪事：最後求1事

記者呂彥、簡榮良／花蓮報導

走了洪災，這些人還好好的嗎？花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成 19死、5人失聯悲劇。其中佛祖街6歲女童小沂被同住姑爺與姑婆採疊羅漢方式換命，故事觸動人心；1個多月後過去了，《三立新聞網》持續追蹤，小沂與母親已搬離光復傷心地，目前定居花蓮市區，母親從事服務銷售業，小沂也像同齡孩子上學去。浩劫寫下的痛耗盡全力才翻頁，母親透露，知道外界關心，希望點到爲止，「知道他們回復正常生活就好」，避免多談觸景傷情，因此這將是最後一次對外發聲。

小沂母親最後一次對外發聲，感謝外界關心，希望點到爲止，「知道他們回復正常生活就好」。（圖／翻攝畫面）

佛祖街災情慘重，6歲女童小沂被特搜隊發現時全身黑泥蜷縮在屋頂三角橫梁上2天，堪稱奇蹟。原來是同住姑爺與姑婆以肉身托舉她爭一口氣，淤泥中疊羅漢高舉雙手的姿勢，不曾因洪水而垂下，當下的覺悟令人難以想像，只擔心小沂爬得夠不夠高、要扶著不要掉下來，故事曝光令人動容，給予失蹤者家屬一盞希望；小沂姑婆、姑爺喪事相繼圓滿，活著的人生還要繼續生存。

小沂家黑泥水灌滿屋，姑婆、姑爺捨身換命，當下的覺悟令人難以想像。（圖／翻攝畫面）

母親與小沂已搬離光復鄉，目前租屋定居花蓮市區。（圖／翻攝畫面）

據悉，母親與小沂已搬離光復鄉，目前租屋定居花蓮市區，儘管2人同住，少了熟悉姑婆、姑爺，但生活已開始步上軌道，母親在服務業擔任銷售員，小沂背起書包上學去，跟同齡孩子一樣享有幸福權利，深知恢復是條漫漫長路，學校持續關懷輔導，而給予資助的世界展望會社工每個月定期訪視。

小沂母親說，目前小泝在學校上課，也漸漸的回復正常生活，坦言外界關注目光徒增不小壓力，因此這次、也是最後一次對外發聲，希望點到為止，「知道他們都好好的就好」，讓悲劇翻頁平整。

學校持續關懷輔導小沂，而給予資助的世界展望會，社工每個月定期訪視。（圖／翻攝畫面）

