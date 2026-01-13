獨家／捷運七張站前汽車自撞！駕駛衝下車逃 竟是詐欺案

駕駛失控衝撞後，緊急和副駕車手逃離現場。（圖／東森新聞）





今（13日）下午2點多，新北新店七張捷運站外，一輛汽車自撞騎樓梁柱，駕駛竟然衝下車逃逸！警方追查發現，原來這是一起詐騙案件。有被害人落入投資詐騙陷阱，跟車手約定面交300萬現金，他一上車與車手談了幾句後，發現疑似遭詐，不願交出款項，雙方在車內爆發肢體衝突，駕駛失控衝撞後，緊急和副駕車手逃離現場。警方已鎖定兩人，全力追查中。

騎樓馬路邊，許多民眾在等倒垃圾，遠處一輛白色轎車突然往右偏移，接著大力撞上路邊梁柱，砰的一聲巨響，差點撞到人。大家還反應不及，駕駛座的黑衣男子卻直接下車逃跑，副駕乘客也拿著包包跟著落跑，只留下後座乘客在原地。

廣告 廣告

附近民眾：「很大聲，就是比鞭炮聲還要大，砰！駕駛門一打開他就直接跑掉，過一陣子才有副駕受傷的跑出來。」

附近民眾：「看到車子已經斜過來了，我就趕快跑，我可能也跑太快了，所以我現在全身是挫傷，有點拉傷。」

兩人不等員警到場就逃跑，行徑相當詭異。追查之下，警方發現兩人都是詐騙集團成員，當時正與被害人面交贓款。事發在13日下午2點多，新北新店七張捷運站外，被害人疑似聽信假投資詐騙，與車手約定面交300萬現金，卻發生意外。

被害人和車手在車上面交到一半，他懷疑自己遭到詐騙，不願交出款項，雙方爆發口角，甚至在車內發生肢體衝突，車子瞬間失控往路邊撞。

轎車車頭將梁柱撞斷，車輪卡在人行道上，佔據路口轉角。警方將所有車門打開，加速拍照採證，並蒐集指紋等證據，不放過任何蛛絲馬跡。不過這輛車是租來的，租車行業者到場後直說，客人中午來租車時並無異狀，沒想到下午就出事，真的很倒楣。

租車行業者：「很錯愕啊，車子出來沒多久就撞成這樣，而且撞了之後人還跑掉，過年要租七天啊，人家都預約好了，你說衰不衰。」

車輛底盤、車殼嚴重受損，損失恐怕超過10多萬元。所幸被害人的300萬元沒有被搶走，但兩名車手撞車後逃逸，已遭警方鎖定，並不排除有其他共犯協助租車，警方將儘速查緝到案，釐清案情。

更多東森新聞報導

早餐店倉庫燃燒 火舌吞噬黑煙猛竄！國小急疏散3百童

英勇阻更大傷亡！北捷揭幕余家昶紀念牌 永久感念英雄

新／性侵女兒348次！北捷前小隊長輕生亡

