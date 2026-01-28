獨家／捷運工程「變電箱」高200cm 店家控「全被擋」

店家抱怨，店門口被一個超過2百公分的巨型變電箱擋住，站在對面完全看不到他的店。（圖／東森新聞）





台北士林的中正路，正在進行環狀線北環段的前期工程，不過就有店家抱怨，店門口被一個超過200公分的巨型變電箱擋住，站在對面完全看不到他的店，但沒想到和相關單位反應，卻被推來推去。其他店家也說，原本不清楚變電箱會裝這麼大，不過捷運局表示，會來和店家研商改善方式，看能否讓變電箱變矮一點。

捷運環狀線北環段正在進行前期工程，不過讓當地民眾很不滿的是，經過一個周末，人行道上面突然出現一個這麼巨大的變電箱，有多巨呢？以身高160公分來看，這個變電箱至少超過200公分。而且讓當地店家最不滿的是，這個變電箱直接把他的店門口完全擋住。

當地店家：「這樣子全部擋住怎麼做生意？誰都看不到他（隔壁店家）的廣告，那怎麼會不影響，一定影響的，全部擋的密密的。你開車的人看，完全看不到他啊；走路過來的人也不會看到他啊。」

站在對面看，店家只剩下招牌，雖然當地里長說事前都有和店家協調過，但是...當地店家：「不是很清楚他會裝這樣，因為我們一直以為（變電箱）它就是這樣子而已，（就是比較矮的），對啊，後來他裝這樣（高的）的時候，白天我們來就看他已經裝好了。」

被影響最大的手機維修店家透露，曾經和營造單位反應，卻推說是捷運局規劃；而台電也告訴他，佈線都是依照捷運局申請，讓店家覺得被踢來踢去。

再透過Google地圖來對比，在台北士林中正路這裡，原本這一段人行道上只有兩個變電箱，但現在因為工程影響，短短約30公尺的距離，就有6個高矮胖瘦都不一樣的變電箱，而原本的人行道也只剩下大約一半不到，店門口和變電箱的距離，大約只能留下一台輪椅通行。

當地店家：「他們說什麼要搞捷運，然後就不知道為什麼（變電箱）就那麼多了，你看至少圍成這樣子，也不知道他們什麼時候要搞好。」

對此北市捷運局表示，廠商已經和店家研商變電箱設置的位置還有改善方式，希望能減少影響。但即便變電箱變矮一點，位置恐怕還是不變，這最短至少8年的工程期，店家或許只能多忍耐一些。

