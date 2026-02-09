獨家／捷運縱火！大夫第自救會控重劃黑幕 疑市府護航財團14年爭議未解

記者王乙徹／台中報導

《三立新聞網》獨家取得地政局公文（左），顯示市府命土地仍有疑義的大夫第重劃會召開會員大會改選理監事，自救會擔心將成為未來合法開發的依據。（圖／讀者提供）

台中市神岡區大夫第反重劃自救會長曾世源，8日中午接連在台北捷運縱火引發關注，警方迅速逮捕並起出陳情書，《三立新聞網》追查， 12月底自救會提出的重劃會不成立之訴更一審遭駁回，上週五重劃會在市府同意之下舉辦會員大會改選理監事，恐因此取得合法開發資格，自救會在司法與行政上節節敗退，主張從重劃範圍剔除的訴求無望，逼得曾世源北上搏命縱火陳情，台中市府強調該案訴訟中，一切尊重司法判決。

近半數居民不願納入重劃成關鍵爭議

範圍1.7公頃台中市神岡區大夫第自辦市地重劃案歷經前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕延宕14年，關鍵爭議在於重劃會以人頭地主取得過半數後，將不願參與重劃47.8%居民33戶土地劃入，受害地主多是早年已遭道路拓寬徵收約50%土地的居民，若參與重劃還要提供土地面積的43%做為公共設施。

曾世源曾形容，大夫第重劃案是「一隻牛剝兩層皮」，他組成自救會與財團對抗十餘年，以人頭地主不法情事提出重劃會不成立之訴，要求期間還發生多起黑道人士恐嚇逼簽同意書案件，他也多次親口說明，自己曾被不明人士毆打。

因訴訟失利加上市府同意重劃會重整，大夫第反重劃自救會長曾世源在北捷縱火希望社會關注。（圖／記者王乙徹攝影）

市府公文命重劃會重整

《三立新聞網》獨家掌握，台中市政府地政局去年10月下旬函文，命神岡區大夫第自辦市地重劃會重新整理，並要求在2月13日前召開會員大會改選理監事，重劃會上周五下午舉辦會員大會，強調是依據相關辦法與市政府公函辦理，但因出席會員不足流會。

另外，自救會提起重劃會不成立的民事訴訟並向監察院等單位陳情，然而，12月間更一審遭駁回，自救會成員透露，獲知訴訟不如預期的消息，曾世源明顯情緒低落，召開會員大會更可能讓過去不合法的部分全部抹去，成為合法的開發單位，最終會員大會因人數不足流會。

兩個月五度發文重劃會置之不理

本網追查，市議員徐瑄灃去年7月17日反映大夫第重劃案疑義後，7月25日、7月30日、7月29日與9月4日四度發函給地政局，該局則在8月1日、8月7日、8月20日與9月9日，密集發函給重劃會要求查明函覆，但始終未獲回應。

地政局公文顯示，因重劃會未回應相關爭議並提出佐證資料，也未積極與不同意土地所有權人協調，致重劃作業從至今沒有實質進展，「對主管機關函詢事項置之不理，已有違反法令及廢弛重劃業務情節重大等情」，10月22日發函命重劃會重新整理，要求 2月13日前召開會員大會改選理監事。

市府允重整強調尊重司法判決

自救會成員無奈表示，受害地主爭取的是自家土地從重劃範圍剔除，或是解散違法的重劃會，明明市府也認定重劃會沒有跟不同意土地所有權人協調、違反法令、廢弛重劃業務，為何不能解散重劃會而是命令重整改選理監事，難道是要護航重劃會取得合法開發資格？前兩任市長不敢碰的重劃，盧秀燕真的要在卸任前快速通過嗎？希望外界能多多關注台中重劃案的層層黑幕。

台中市政府表示，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自107年5月暫緩施工。

市府指出，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

台中市神岡區大夫第反重劃自救會，因訴訟失利加上市府允許重劃會重整，10餘年來的抗爭連「安居」都很難實現。（圖／記者王乙徹攝影）

