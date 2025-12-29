獨家／掃興！ 小港入境行李轉盤故障 旅客空等近1H

小港機場行李轉盤故障，穿著窄裙的地勤人員直接跨進轉盤，站在輸送帶上，把行李一個接著一個往下推。（圖／民眾提供）





出國旅遊是最開心的事，有旅客27號從首爾搭乘長榮班機回小港機場時，要領行李時，卻發現5號行李轉盤故障，不會轉，穿著窄裙的地勤人員，立刻變人力輸送帶拉行李，甚至還跨在輸送帶上拖行李，由於每個行李至少20公斤起跳，有男旅客想幫忙搬運也遭到拒絕。對此，小港機場表示，是X光當機，影響近1小時。

當事旅客：「地勤小姐很辛苦，要自己拖。」

小港機場行李轉盤故障，穿著窄裙的地勤人員直接跨進轉盤，站在輸送帶上，把行李一個接著一個往下推。

其他旅客：「這樣子要搬到什麼時候。」

眼看狀況難以排除，另一名穿著窄裙的地勤人員，也來幫忙搬行李，看起來很吃力。

熱心協助搬運旅客：「要幫他們拉啦，那個女孩子沒力拉不動。」

行李轉盤只有往下滑的這一小塊正常運轉，上、下輸送帶都故障，地勤沒輒，只能以人工搬運，從首爾返台的旅客，等了快一小時才拿到行李。

小港機場表示，下午2點25分，長榮回報輸送機有問題，經查是X光當機，直到3點轉盤還是不能運轉，移到6號盤應變，3點15分才修復，只有這一班受到影響，28號下午來到機場，五號行李轉盤也是長榮的班機，狀況正常嗎。

小港機場入境旅客vs.記者：「沒有我們是滿快就拿到的（行李），（也是5號（行李轉盤）就對了），對對對。」

小港機場國際線入境一共有4個行李轉盤，當時5號轉盤故障，有人超過一個多小時才領到行李，開心出遊的旅客及外籍人士遇到這插曲，領行李受到延誤，壞了興致。

