獨家／排骨飯百家爭鳴！比主角炸排骨更拚「配菜」

台灣國民美食排骨飯，台北市就有多家名店，店面風格不同吸客外，主角排骨風味各有千秋，配菜更是各有特色，像是走快餐式的君悅排骨有三樣配菜，還有酸菜解膩，至於東一排骨則添加肉燥，增添懷舊滋味，至於金園排骨則是配菜最多。

無論內用外帶，非尖峰時段人潮不斷，店員雙手飛快，幾乎沒停過，隱身在西門町萬年大樓地下一樓的金園排骨店，除了主角排骨，再依序放上玉米、高麗菜，還有肉燥當配料。

美食評論家貓大爺：「金園排骨店他們的主菜排骨，至少還是很大塊，那還是有保有一個老味道，所以以現在來講的話，相對價錢來講的話比較便宜，當然它的環境比較懷舊一點，比較舊式一點。」

古法醃製酥炸排骨，搭配醃小黃瓜，肉厚份量又多，一口咬下好滿足，同樣是記憶中的老味道，還有經營超過半個世紀的東一排骨，家常配菜毫不不手軟，有高麗菜、花椰菜跟滷豆干，料多到幾乎看不見底下白飯，還吃的到經典肉燥飯。

東一排骨業者何淑麗：「肉燥是我們台灣人都喜歡吃的肉燥，就每天炒這樣，小朋友喜歡吃啊，拌麵啊好吃啊，麵如果加點肉燥，也是很香啊。」

走進店內用餐，彷彿穿越時光隧道，濃濃年代感的裝潢，融合大舞廳跟冰果室風格，復古氛圍吸引老饕專程而來。

老饕：「這裡的氣氛很好，空間很大啊，而且選擇會比，其他排骨店，選擇多很多。」

有別於懷舊風，把傳統排骨便當，以麥當勞式連鎖快餐方式經營，君悅排骨主食搭配小黃瓜，再加三樣配菜，高麗菜酸菜跟滷豆干，每一口都是經典。

美食評論家貓大爺：「它的SOP，還有它整個店面裝潢，就是走比較明亮乾淨衛生，然後品質比較穩定。」

畢竟堪稱國民美食，排骨飯百家爭鳴，無論菜色跟裝潢各有特色，不妨實際走訪店面，找到最適合的口味。

