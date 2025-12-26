獨家》一探日本山間的百年溫泉 走訪岐阜山神溫泉湯乃元館

到日本旅行最重要的行程之一，就是要泡湯，療癒身心。日本有許多得天獨厚的溫泉，無論是在城市、山林或海邊都能見到，不過享受溫泉的最佳地點，就是在山巒環抱之處了。岐阜縣有80%的土地被山林覆蓋，不只充滿自然魅力，更有豐富的溫泉資源與歷史文化。



開館至今已有105年歷史的「山神溫泉 湯乃元館」，坐落於四季更迭的岐阜縣土岐市下石町，它不以華麗規模取勝，而是以傳統、細緻和與自然共鳴的方式，讓每一位旅人在喧囂之外，找到屬於自己的靜謐時光。





山神源起：武士傷重、藥師佛指引

山神溫泉湯乃元館位於被四季景致環繞的山間，春日綠意、夏季蟬鳴、秋日紅葉、冬季雪景，都在不同時節為旅人畫出一幅幅變化萬千的自然畫作。此處的泉水以無色透明、柔和著稱，因含有放射性元素鐳，而被視為有助放鬆身心的泉質，長期以來吸引尋求靜心和健康的人們，前來浸浴與休憩。



這裡是如何被發現的呢？山神溫泉湯乃元館社長日比野博史，他把時間拉回到700年前的鎌倉時代，據說當時有一位戰敗的武士，來到此地後做了一個夢，夢中藥師如來告訴他要在河裡療傷，於是他照著藥師如來的話去做，結果竟不藥而癒，此後聲名大噪，發展成繁榮的溫泉度假勝地。園區裡可以看到一座供奉藥師如來的藥師堂，就是要感謝祂的慈悲。









館內設施：少即是多的典雅空間

山神溫泉湯乃元館僅有五間客房，但每一間都以傳統日式風格打造，室內鋪設榻榻米，配置日式床鋪，並有私人湯屋設施，讓旅人在享受傳統風情的同時，也能感受到愜意與寧靜。房間面向庭園與山景設計，讓自然光和季節景緻成為環境中主角。



位於旅館二樓的兩座公共溫泉浴場，是造訪的核心場域之一。泉質細膩，記者才剛浸入浴池不久，就感受到它的溫和與療癒。而牆面鋪設的志野燒及織部燒瓷磚，營造出高質感的空間氛圍，透過浴池的大片落地窗，可以欣賞到日本枯山水庭園的迷人景色，享受侘寂美學。周圍優雅的自然風光隨著四季轉換，帶來無與倫比的極致放鬆體驗。













服務體驗：慢下腳步、放鬆身心

「おもてなし」是山神溫泉湯乃元館的服務核心，工作人員們以誠心款待、親切貼心的方式迎接每一位旅人，無微不至的服務，讓記者拋開了都市的快節奏，放慢腳步、細細品味當下的每一刻——無論是在溫泉池裡靜靜浸泡，或是在房間內的座椅上沉思。



旅館內隨處可見美濃燒瓷器，例如餐食方面，館方「味自慢」的會席料理，精緻地將季節料理擺盤於當地著名的美濃燒之上，不僅讓用餐成為視覺、嗅覺、味覺的三重體驗，更讓旅人們充分領略當季風味，感受東美濃的四季之美。









地方連結：自然、文化與匠人精神

這裡除了溫泉、住宿與佳餚之外，日比野社長也努力將旅宿經驗與當地社群及文化連結起來，館內展示著大量的美濃燒作品，提醒每一位旅客，這片土地的陶藝傳統與人文底蘊。東濃地區在日本陶瓷界有著極重要地位，當地出產的美濃燒擁有逾1300年悠久歷史，其製品以美觀、質感與歷史性聞名。時至今日，美濃燒依然穩站日本瓷器市場60%的產量。山神溫泉湯乃元館將這種匠人精神融入館內空間陳設，彷彿把旅館變身成一座小型的藝術展覽館。









旅人心得：靜謐中的深刻記憶

不少曾經入住的旅人都說，在這裡一早醒來，走出房門就能聞到山林間的新鮮空氣，泡完湯回房後那種從腳底延伸到心底的放鬆感，是都市生活中難得一遇的沉浸式享受。記者認為，這裡雖然不像大型度假村那樣熱鬧便利，但正因如此，讓入住就像是一次短暫卻深刻的逃離，一種最純粹的「與自己對話」的機會。



以百年溫泉、細緻空間與體貼服務著稱的「山神溫泉 湯乃元館」，是一處能在繁忙生活之外，使身心靈真正放緩、重新連結內在節奏的所在。這裡把暖泉、美饌、自然與人文融合，形成旅行之外的另類深度體驗。









記者陳建國／日本岐阜採訪報導