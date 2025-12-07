獨家／控大樓逃生梯「堆滿雜物」！日籍租客慘摔「腦震盪」

樓梯間長期堆放沙包、水管，還有紙箱等雜物。（圖／東森新聞）





北市大直一處社區大樓，日前因為樓梯間長期堆放沙包、水管，還有紙箱等雜物，導致一名日籍租客跌倒慘摔，不僅多處挫傷還有輕微腦震盪！更有住戶指控，不只樓梯間，地下室公共空間也堆滿大型雜物。不過管委會通通否認，指出樓梯都是淨空狀態，地下室雜物也是擺在私人空間。

大樓樓梯間角落，堆滿沙包水管等雜物，另一頭紙箱跟桶子全放在地上，加上燈光昏暗，有人因此絆倒受傷，一名日本租客當時正要下樓，疑似踩到紙箱慘摔在地，右手掛在油漆桶上，整個人痛到不行，需要靠保全攙扶才能起來。

受傷日籍租客親友：「（日籍租客傷勢）滿嚴重的，有輕微腦震盪，然後身體有多處的挫傷也有傷及脊椎。」

事發在北市大直一處社區大樓，親友指出日籍租客受傷當天到醫院急診，有腦震盪狀況需要觀察，他在台灣休息一天後，就趕緊訂機票回日本，由習慣的醫師診治。

因為他長期住在日本，所以他會很不可思議的是說怎麼會在逃生梯有這麼多的雜物，因為現場有堆放一些水泥磁磚，因為他踩到的應該像是一個紙箱，裡面可能有一些雜物。

看看樓梯間照片，雜物就堆在一樓出入口兩側，甚至往二樓的樓梯轉角，也擺了一個紙箱，讓租客好傻眼，但不知道到底是誰放的。還有住戶指控大樓地下室公共空間，也被堆放桌椅大型紙箱，健身用具收納箱等，疑似屬於管委會主委或前主委。



但致電管委會一概否認，指出樓梯都是淨空的，地下室堆放雜物的地方是私人空間。而依照相關法規，樓梯間不得堆置任何雜物，屢勸不聽最高可處20萬元，公安申報不合格也會限期改善，如果住戶申訴或檢舉，建管處會派員了解。



只是雜物堆堆堆，已經有租客受傷，再有類似情況，就怕又有下個慘摔受害者。

