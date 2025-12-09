獨家／控里長父子嗆聲、找碴！永和「唐記豆花」：快做不下去

新北永和在地10幾年有名的「唐記豆花」，遭里長父子上門嗆聲。（圖／東森新聞）





新北永和在地10幾年有名的「唐記豆花」，遭里長父子上門嗆聲，兒子還揚言每天要來店裡鬧，甚至找衛生局來稽查，讓他無法營業。豆花店老闆出面指控，就是因為一年前在路上對里長兒子按喇叭，提醒他別走在路中間，卻被認為是挑釁，在那之後里長兒子就不斷找碴，現在也不敢讓老闆娘自己顧店，就怕里長父子倆又上門開嗆。

永和民權里里長兒子vs.豆花店老闆娘：「叫他出來啦，（叫警察來啦），我每天來啦，（好啦好啦。）」

藍衣男子在豆花店大聲嗆聲，他是新北永和民權里里長兒子，就連里長本人也一起來了。

永和民權里里長父子vs.豆花店老闆娘：「我每天來這裡吵，要做生意大家來做，生意人不要這樣，（好啦我知道我知道，每天來這裡吵啦，我保證。）」

里長父子倆情緒激動，越講越大聲，揚言每天來店裡吵，原因之一疑似是行車糾紛。永和民權里里長父子：「叫他回來啦，叫他回來啦，罰6000啦，叫他回來啦。」

大吼要老闆出來面對，讓顧店的老闆娘不知所措，但報警後員警都來了，里長兒子還是繼續罵。永和民權里里長兒子vs.豆花店老闆娘：「報衛生局報了好幾次了，我每天都會找衛生局來，妳放心好了，每天都會。」

事發在新北永和知名的唐記豆花店，跟小南門豆花，都是傳承岳父的古早味，標榜豆花光滑沒毛孔豆香味濃，配料也是每天熬煮，已經在永和16年。不過老闆直呼快做不下去，指控一年來不斷被里長父子恐嚇。

唐記豆花老闆唐先生：「（里長兒在路上）一回頭看到是我，就開始在那邊罵我，你不是要輸贏，你不是要輸贏，你不是說你做豆花的，最嚴重的是後面這兩次，當場進來恐嚇。」

引爆點是什麼？根據老闆的說法，當時他騎車經過這一條巷子，看著里長的兒子越走越靠近馬路的中間，因此按了一下喇叭示警，沒想到里長的兒子以為他在挑釁他，引爆不滿。

遭嗆聲後，老闆一次買了3個監視器，就怕里長父子再找上門，原本會跑外送貼補家用，現在也擔心老闆娘自己顧店，暫時不跑了。

唐記豆花老闆唐先生：「因為我怕有時候變成說，我也不喜歡我老婆這樣（害怕里長父子上門），你不能說你今天是里長還是怎樣，我也是里民。」

永和民權里里長鄭文昌：「我如果說有恐嚇他，歡迎他去提告，你（老闆）跟他（兒子）發生糾紛，是你跟他的事，你不要一直講說他是里長的兒子。」

里長否認恐嚇，但對店家來說已經對父子行為，心生畏懼打算提告，只希望糾紛趕緊落幕。

