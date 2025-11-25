獨家／控「收錢裝潢」卻放鳥、做半套！多名受害屋主火大告詐欺

不少人指控，一名裝潢業者慣性詐欺。（示意圖／東森新聞）





很多人買房，找裝潢專家會透過網路平台媒合，不過現在就有不少人跳出來指控，新竹縣新豐一名黃姓裝潢業者慣性詐欺，不是裝潢到一半突然神隱沒有完工，不然就是錢收了，卻連動工都沒動工，而錢也討不回。對此，《EBC東森新聞》實際求證遭控業者，他說是客戶惡意中傷，但現在多名受害屋主已經提告，有無觸法就等法官定奪。

簽約買房花錢找裝潢，包括防水油漆、卡扣式地板，付了超過28萬沒想到...受害屋主C小姐：「之前有個女生已經被騙，我就看完蛋了，跟我的好像很像。」

連同尾款28萬給出去，但此時屋主都還沒交屋，想要把錢討回來結果...受害屋主C小姐：「他自己主動說要把錢還我，那我就想說也許他不是騙人的，因為他都說他要還我了，誰知道隔天也沒有，然後再隔天也沒有。」

不只錢拿不回來，還得另外找師傅施工，這一來一往多花近百萬，指控對方一騙再騙怒告詐欺，然而受害的還不只她。

受害屋主K先生：「給他開工款之後，就怎麼叫都叫不來，不然就是說家裡爸爸生病，然後手扭到什麼的，工人找不到這些理由。」

另一名屋主同樣透過媒合平台認識遭控裝潢業者，簽了兩個合約，分別裝潢客廳櫃子及房間隔音裝潢，結果一個是品質不如預期，一個則是完全沒動工，不想20萬撲通一聲，石沉大海也決定提告詐欺。

自稱受害的個案遍及台北、桃園和新竹，且不只自住屋主，還有美甲工作室業者說，花萬元要鋪設卡扣式地板，結果到了施工日，對方卻接二連三一下說被開罰單，一下說車子壞掉，同樣怒控詐騙。

據了解，遭控裝潢業者據點是在竹縣新豐，《EBC東森新聞》實際走趟登記地址，他這樣說。遭控黃姓裝潢業者：「我也幫妳完工了，我還多送妳東西了，還想怎麼樣呢，那妳今天可以隨便指責我怎麼樣，說真的我不想追究。」

鏡頭前說是要自清，反控是客戶問題，但受害人數越來越多，組自救會且陸續提告，是人家惡意中傷，還是自己碰觸法律紅線，就等法官給答案。

