獨家／換金換出一肚氣！台中男控連鎖銀樓回收金價「不老實」

台中一名劉先生帶著一兩黃金條，到連鎖銀樓「以金換金」，換到了兩枚5.78錢的金戒指與3萬8000元現金，但事後他將金戒指拿去其他銀樓回收，價格卻只剩下8萬3000元，等於倒賠2萬元。另外又拿了3條各兩克重的亞格賀利氏小金條想賣，但銀樓業者說3條回收價不到1000元，劉先生認為銀樓根本不老實。對此業者表示，當時是新進員工，將亞格賀利氏小金條認成其他金條，才會發生誤會。

金光閃閃的小金片，放在保護殼中好好收藏，金飾保值又能做裝飾，不少人會買來投資，放久了還會拿舊金換新金，但卻有民眾換金換出氣。

控銀樓不老實劉先生：「一兩的金條拿去店家，我問他們可不可以用換重量的方式，他跟我說要先回收，再用現金跟他們買金戒指，事後我朋友都說（這樣買）貴。」

劉先生在上個月帶著一兩黃金條，到台中一間連鎖金飾店，想要以金換金買戒指，店家表示需要先變現再買金，一兩的黃金條按照10月12日的牌價市值14萬5000元，換到的兩枚共5.78錢的金戒指與3萬8000元現金。11月12日他趁金價上漲，到其他銀樓回收，兩枚戒指價格卻落在8萬3000元，這一來一回等於虧了2萬多元。

控銀樓不老實劉先生：「（網路上查）金條是1萬5300元一錢，然後飾金是1萬5200元，他報給我說他不管金條或是飾金的話，都是1萬4800元，至少虧了有2萬。」

除了換金條，當天他還帶了3條各兩克重的亞格賀利氏小金條要回收，原本花2萬9892元買的，但銀樓卻說3條加起來不到1000元。再問其他業者，明明還有2萬多的價值，點開購物平台一條，也從原本9千多變成1萬多，讓他質疑業者回收價不老實。

控銀樓不老實劉先生：「10月份的時候問他這個金條，他跟我說殘值剩下幾百塊，我就順便去問了另一間銀樓有沒有在收這種金條，他就說有，3條加起來還有2萬多塊。（原銀樓）講話很不實在，然後靠著網路的評價會去誤導消費者。」

對此，銀樓業者表示當下交易的店員是新進員工，目前是已經離職，將亞格賀利氏小金條認為是其他金塊，才會造成誤會，未來會加強教育訓練，周一也將和劉先生見面致歉。買賣交易有問題，當下提出最保險，以免後續公說公有理，婆說婆有理，責任理不清。

