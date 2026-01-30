獨家／握住財富密碼！黃仁勳豪送「兆元金」紅包袋 輝達尚蓋讚

財經中心／師瑞德報導

輝達旺年會展現細膩心思，入場即送「人人有獎」的特製伴手禮。採用象徵財富的金色系，並以幾何線條勾勒出「金馬」圖騰，除呼應2026馬年，更巧妙融入3D運算美學，讓這份充滿「AI信仰」的紅包袋成為現場最搶手的收藏品。（圖／記者師瑞德攝影）

輝達（NVIDIA）旺年會除了黃仁勳的招牌皮衣與夜市美食外，現場更是禮數周到，主打「人人有獎」。除了備受期待的現金抽獎，每位入場員工都能獲得一份專屬的「信仰伴手禮」：輝達特製的開運福袋與紅包袋，而這份禮物的設計細節，更是充滿了濃濃的科技味。

預告2026馬年奔騰？幾何「金馬」設計超吸睛

從曝光的照片中可以看到，輝達打破傳統大紅色的俗套，改用象徵「兆元身價」的耀眼金色作為主色調。紅包袋與「福」字斗方上，印有一匹由幾何線條構成的「金馬」，這不僅呼應即將到來的2026年（馬年），更透過俐落的多邊形切面（Polygons），致敬了輝達起家的3D圖形運算技術與AI建構的數位世界。

手握「輝達金」 象徵握住AI趨勢財富

這匹昂首奔騰的幾何金馬，彷彿象徵著輝達在AI賽道上「一馬當先」的氣勢。現場員工拿到這份質感爆棚的禮物都愛不釋手，紛紛拿起手機拍照打卡。有員工笑稱，雖然不知道能不能抽中大獎，但拿到這份印有NVIDIA Logo的「金馬紅包」，感覺就像握住了AI時代的財富密碼，光是這份「信仰加持」就已經值回票價。

