獨家／揭密假黃金！高科技「驗金機」 錸鎢「假金」30秒現形！

錸跟鎢因為比重跟黃金相近，加上價差高達一百到一千倍。（圖／東森新聞）





錸跟鎢因為比重跟黃金相近，加上價差高達一百到一千倍，因此被有心人拿來當做假黃金販售，一般檢驗是否真金，大多用火燒，但錸跟鎢熔點高達三千多度，用火燒方式幾乎沒有用。

有業者教導可用鋼板摩擦簡易測試，如果是黃金不會有刮痕，錸跟鎢較硬會有刮痕，但目前最精確的就是以高科技的驗金機來檢測，透過Ｘ光掃描，只要三十秒，就立刻能分辨金飾裡是否含有錸或鎢。

將黃金手鐲放上這台驗金機，對準鏡頭，經過X光掃描，三十秒後就能驗出黃金純度。

銀樓業者連先生：「純度相當好99.9，沒有出現錸Re，這兩個英文代碼。」

但如果金飾裡含有近來詐騙假黃金的錸或鎢成分，就會立刻現形，像這顆金豆子就被驗出，含有錸鍺和鐵的成分，這條金項鍊則是除了貴金屬黃金和銠之外，還摻有鎢，立刻被銀樓列為拒收貨。

銀樓老闆連先生：「當你發現有1%的時候，這裡面就有可能有20-30%的錸，只要它有一點點含錸，我們這台機器就會發現，發現1%的時候，以往的經驗，我們就不敢直接這樣，照正常飾金這樣收購。」

但一台驗金機大約55萬起跳，還要上過行政院原子能委員會，開設輻射課程才能合法購入，不是每家業者都買得下手，台灣常見的假金飾，大多是金包銀或銀包銅，都說真金不怕火煉，但遇上錸跟鎢假冒的金飾，就難以火熔分辨出來。

台中市金銀珠寶工會理事長趙崇孝：「黃金的熔點大概是1064度，錸跟鎢的熔點都是3千多度，我們銀樓用的火槍，頂多是一千度左右而已，除非是你用大型火熔槍，才有辦法熔。」

錸跟鎢密度比重跟黃金接近，被用來當做黃金蒙騙，加上熔點差距將近三倍，除非燒到熔點才能以顏色區別，在價格方面以目前金價來算，價差一公克黃金和錸跟鎢，價差1百多倍到一千倍，難怪成為詐騙集團，假冒真金的替代品。

一般來說以熔金方式較難辨別，但也可以將這幾種金屬切割，黃金延展性高較Q，錸鎢則是手感較脆或是以鋼板測試硬度。

台中市金銀珠寶工會理事長趙崇孝：「黃金的硬度是3度，刮（鋼板）上面沒有刮痕，錸跟鎢的話，就會造成鋼板上面有刮痕。」

但畢竟民眾不是專業，肉眼難以分辨，擔心買來的金飾是錸鎢金屬假冒，只要送到專業銀樓都可免費檢驗，立刻辨真假。

