獨家》揭密太子集團系列二》陳志疑藏身東南亞 「二把手」胡小偉熟識中共高層涉非法吸金60億

〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕太子控股集團董事長陳志遭美國通緝，目前疑似藏身東南亞，至於「二把手」胡小偉也遭起底2016年曾利用私人伺服器，非法運作線上遊戲「熱血傳奇」，不法獲利逾60億人民幣，遭當地檢警逮捕。我國國安單位掌握，胡小偉遭逮不到72小時，即有北京高層官員下令釋放，其與解放軍關係匪淺，目前研判此次太子集團跨國詐騙案，恐怕也有中共高層介入，從中牟利。

據了解，台美2021年合作立案調查台子控股集團，風聲疑似走漏，處事謹慎的陳志察覺遭監控，為降低曝光風險，行徑變得低調，出入境時避免常規航班及熱門航線，並減少以個人名義訂票，導致行蹤難以掌握，目前台美研判，陳志尚滯留於東南亞，不排除藏身柬埔寨。

至於胡小偉在博弈產業占有一席之地，且人脈深入中共高層，因此在太子集團成為二把手。據悉，胡小偉曾在中國利用科技公司，設立私人伺服器，非法運行線上遊戲「熱血傳奇」，不法吸金高達60億人民幣，2016年間檢警接獲民眾檢舉，一度將胡小偉逮捕訊問，未料，他拘留不到72小時突獲釋放，背後疑似是北京高層官員主動下令放人。

國安單位掌握，胡小偉與中共解放軍關係匪淺，其2016年涉入的非法吸金案件，主要是利用未經授權、非法架設的遊戲伺服器洗錢，表面是遊戲公司，實際為金流轉移或詐騙掩護，且多與博弈網站、幣商、虛擬點數交易串連，和太子集團詐騙、洗錢手法如出一轍。

至於胡小偉行蹤也相當神秘，但他曾多次低調來台協助太子在台公司運作，管控我國23家空殼、實體公司，目前台美也就其部分，持續交換情資，釐清是否尚有其他共犯。

