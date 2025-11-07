獨家》揭密太子集團系列一》神秘「二把手」胡小偉曝光 國安單位列管300人竹聯、四海也涉入
〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕太子控股集團詐賭案持續延燒，多國情報單位已升級至「國家安全層級」，據了解，我國國安單位與美國多年情資交換，掌握集團首腦陳志身邊還有一名親信胡小偉，曾在中國從事非法博弈，吸金60億人民幣，2022年間也曾多次進出台灣，協助太子在台公司運作，是集團「二把手」。目前台灣有23家公司、300餘人遭國安、檢調單位列管，除博弈、資產公司外，也有黑幫分子涉入，包括竹聯、四海等幫派，均遭嚴格監控中。
太子集團跨國犯罪計畫雖縝密，但我國國安單位與美方早已共同合作，雙方起初針對詐團案件各自進行分析，經多次交流意外發現，有犯罪集團系統性地在各國從事詐騙、非法博弈及洗錢等工作，因此兩國於2021年開始合作，率先將形跡可疑的太子控股集團立案調查。
美國司法部這次出手，追查太子集團涉於柬埔寨設立詐騙園區，透過暴力威脅、強迫勞動等方式，逼迫被害人從事詐騙工作，以及在境外涉立空殼公司洗錢部分起訴，另涉及國安部分持續調查、偵辦中。據了解，陳志身旁還有得力助手胡小偉，也是太子集團核心幹部，曾在中國捲入博奕非法吸金，不法所得高達60億人民幣，目前主要在柬埔寨一代行動。
國安單位掌握，胡小偉來頭不小，2016年在中國非法吸金被捕後，疑似獲中共高層釋放，整起太子集團詐賭案背後牽連甚廣，首腦陳志等人均已逃之夭夭，背後是否有中共解放軍協助，也將進一步釐清。此外，不僅陳志曾10度來台，指導在台負責人王昱棠設立天旭國際，從事非法博奕等，胡小偉也曾多次來台業務監督，協調在台公司相關庶務。
調查小組目前追出，陳志、胡小偉實際掌握我國23家空殼、實體公司，表面經營線上博弈、遊戲開發、資產管理等，事實上作為洗錢、資金轉移平台，且為迅速擴大版圖，拉攏我國幫派分子加入，目前有300多人遭列管，除太子集團旗下公司員工外，亦有竹聯、四海等黑幫人士涉案，持續被國安、檢調單位監控中。
太子集團特助幫高層包養百萬酒店妹 還規劃遊艇酒池肉林趴
太子集團把台灣當洗錢基地╱台幹黑錢享樂 百萬包養、遊艇選妃
追不法金流！太子集團靈魂人物王昱棠等3人收押
太子在台核心4收押 1高層捲走9億
