獨家／揭密陳志「殺豬版圖」！倚重台工程師 作為「集團大腦」

進一步揭密陳志的詐騙帝國，他的「殺豬版圖」遍及全球，但其實他最一開始是在台灣學習詐騙技術，接著到柬埔寨KK園區發展，被視為華人最大首腦，吸引台灣黑幫加入合作，另一方面陳志積極招攬台灣的技術人才，協助設計詐騙網站，還有工程師發文大讚福利好，號稱是詐團界的台積電。

太子集團創辦人陳志以柬埔寨為基地，建立詐騙帝國，在全球就有百處據點，台灣也是其中之一，但他怎麼會選擇台灣設下據點，就是看準台灣的工程技術，形同是集團的大腦。

招攬的技術人才，主要負責設計線上博弈網站，或是詐騙網站等等，甚至還有內部工程師發文徵才，自豪地說光是月獎金年終，和尾牙抽獎，可能就要擔心明年報稅，也PO出照片，說尾牙大獎多，抽賓士、保時捷或是30萬元。大讚公司很賺錢也很敢給，大力推薦保證進來不後悔，號稱詐團界的台積電，詐騙起家的陳志會有現在的規模和台灣脫不了關係。

知情人士：「詐騙大本營其實都在台中，所有的詐騙手法，都從在台中學到的，他在學完之後他就去找大陸人一起合夥。」陳志在2011年到，柬埔寨發展「詐騙園區」，以冷血暴力的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事詐騙，被稱為KK園區的始祖規模最大，也是華人最大首腦。

知情人士：「包括東南亞的官二代都跟他們滿熟識的，而且柬埔寨國家的二代來講，當初也都在大陸留學回來，他們跟華人都有密切聯絡。」

不少黑幫搶著和陳志合作，其中像是竹聯幫靜安會就和太子集團關係密切，如今台灣檢警展開調查，要破解集團大腦進一步瓦解詐騙。

