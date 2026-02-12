獨家／「人瑞醫院搶人計畫」揭密：兵分3路守電梯 動員三代13人、撲空多次

家屬動員在醫院門口搶人，成功把人瑞父親從看護手中搶走，引發社會關注。

北市近日爆發一起震撼社會的豪門家庭糾紛，身價高達8億元、高齡102歲的王姓人瑞，驚傳與陪伴照顧他27年的68歲賴姓看護完成結婚登記，引發王家子女強烈不滿並指控看護「騙婚」圖謀財產。為了「贖回父親的尊嚴」，王家子孫策劃了一場縝密的「救援行動」，動員家族三代共13人在馬偕醫院上演驚心動魄的搶人大戰，這場行動的細節也隨之曝光。

王家子女透露，發動這次攔截計畫實屬「窮盡一切行政救濟」後的無奈之舉。在行動之前，家屬曾多次致電里長、警察及社會局尋求協助，但各方皆以「家務事」為由表示無法介入，家屬擔心父親遭到軟禁且失智後喪失辨識能力，才決定自行採取行動。

王家子女透露，先前已多次嘗試攔阻父親卻頻頻撲空，甚至曾有過在醫院空等3小時卻無功而返的紀錄。直到2月3日當天，家屬掌握到賴女為父親加掛心臟科的消息，判斷其出現在馬偕醫院回診的機率極高，於是動員三代同堂共13名成員展開埋伏。

為了確保萬無一失，家屬採取「兵分三路」的戰略，分別死守在醫院大門口、各處電梯口以及預備好的接應車輛旁。等到下午回診結束，賴女推著老先生步出醫院時，家屬逮住賴女轉身叫計程車、其子前去藥局取藥的短暫空檔，迅速衝上前攔截輪椅。

王家子孫共動員13人才成功「救回」人瑞。

現場隨即爆發激烈的肢體衝突，賴女不甘示弱與10多名家屬拉扯，混亂中賴女眼部受傷並被推倒在地。當醫院駐衛警上前詢問是否需要協助時，家屬一邊推著輪椅疾走，一邊大喊「沒事沒事，我們是家人！」成功將阿公送上接應車輛載離現場。雖然行動最終成功，但參與計畫的13人隨後全被賴女提告傷害、公然侮辱及強制罪，並在派出所接受偵訊長達8小時。

面對法律追訴與外界質疑，王家子女堅定表示，目前父親家中保險箱還有3000多萬現金，且賴女具備合法配偶身份隨時可動用財產，但他們強調「爸爸跟錢財，我們一定選爸爸」。

家屬指控賴女多年來挑撥父子關係，讓他們探視時常遭老父責罵，但自從將老先生接回照顧後，每天都能看到父親的笑容，這才讓全家人懸著的心放下。王家去年已正式聲請監護權宣告，並對賴女提起妨害自由、傷害等訴訟，全案正由台北地院審理中。

賴姓女看護發現人瑞被搶走後當下傻眼，隨後就怒告王家一行人涉嫌傷害。



